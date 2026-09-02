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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Волонтеры АО "ННК" помогли воспитанникам школы-интерната подготовиться к 1 сентября

ЧАПАЕВСК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября — радостный день, объединяющий учеников и педагогов в предвкушении нового учебного года. Для воспитанников школы-интерната "Восхождение" в Чапаевске этот день означает гораздо больше, чем просто начало учебного года. Здесь живут более двухсот ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, приехавших из разных районов Самарской области.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Поддержать ребят помогла уже ставшая традиционной акция "Готовимся к школе", которую Новокуйбышевская нефтехимическая компания проводит четвертый год подряд. Сотрудники предприятия собрали и передали интернату около двух тысяч канцелярских принадлежностей: ручки, карандаши, скетчбуки, маркеры, гуашь, картон для творчества и полные наборы для первоклассников — все, что нужно для учебы и самовыражения.

Помощь не ограничилась канцелярией. На добровольно переданные заводчанами средства также был приобретен современный мультимедийный видеопроектор. Технику будут использовать на уроках у учеников 5–8 классов и на логопедических занятиях.

Учитель-логопед школы-интерната подчеркивает: детям с задержкой психического развития, ментальными особенностями и расстройствами аутистического спектра нужна особая образовательная среда. Цифровая техника, наглядные пособия и даже обычные канцтовары для них — не просто вещи, а инструменты познания. Через зрительное восприятие эти ребята усваивают учебный материал, осваивают новые навыки и обретают психологическую опору.

Такая поддержка нефтехимиков — наглядный пример того, как единство коллектива и взаимовыручка приносят результат!

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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