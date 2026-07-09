АО "Транснефть - Приволга" с начала 2026 года провело 43,3 тысячи лабораторных исследований нефти и нефтепродуктов

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) за первое полугодие текущего года.

В семи испытательных лабораториях нефти Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено почти 35 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 8,3 тыс. исследований проб дизельного топлива. Осуществляемая на постоянной основе оценка качества обеспечивает высокий уровень нефти и дизельного топлива, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов.

Все лаборатории оснащены современным оборудованием, необходимым для оперативного и качественного проведения испытаний проб. При этом парк лабораторного оборудования постоянно пополняется и обновляется. В первом полугодии в испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" поступили два анализатора серы в нефти и нефтепродуктах Спектроскан SE, термостат жидкостный низкотемпературный и генератор водорода.

Специалисты и руководители испытательных лабораторий предприятия постоянно укрепляют навыки, повышают профессиональную квалификацию. С начала текущего года четыре инженерно-технических работника испытательных лабораторий прошли обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Один сотрудник ИЛН "Тингута" обучилась в Уральском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации (г. Екатеринбург).

Во всех лабораториях АО "Транснефть - Приволга" функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий. ЕЛИС обеспечивает полный цикл лабораторной деятельности от приема и регистрации объектов испытаний до выдачи результатов испытаний. ЕЛИС также имеет обширный функционал, касающийся реализации и функционирования системы менеджмента качества в лабораториях.

В июне 2026 года испытательная лаборатория нефти "Самара" Самарского РНУ признана лучшей лабораторией в ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года. В течение прошлого года проводилась комплексная оценка работы более 100 испытательных лабораторий с использованием ЕЛИС. Лучшая ИЛН определялась по совокупности критериев, таких как объем проводимых испытаний и достоверность результатов, отсутствие отклонений от типовых процессов, загруженность персонала и его квалификация, парк лабораторного оборудования, участие в конкурсах профессионального мастерства и результаты проверок лаборатории.