16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" с начала 2026 года провело 43,3 тысячи лабораторных исследований нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учебно-тренировочное занятие в Волгоградской области "Роснефть" представит современные тренды развития нефтегазового комплекса АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в Волгоградской и Самарской областях День изобретателя: новаторы "Самаранефтегаза" сэкономили более 81 млн рублей

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" с начала 2026 года провело 43,3 тысячи лабораторных исследований нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) за первое полугодие текущего года.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В семи испытательных лабораториях нефти Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) проведено почти 35 тыс. исследований проб нефти. В испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского РНУ выполнено 8,3 тыс. исследований проб дизельного топлива. Осуществляемая на постоянной основе оценка качества обеспечивает высокий уровень нефти и дизельного топлива, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов.

Все лаборатории оснащены современным оборудованием, необходимым для оперативного и качественного проведения испытаний проб. При этом парк лабораторного оборудования постоянно пополняется и обновляется. В первом полугодии в испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" поступили два анализатора серы в нефти и нефтепродуктах Спектроскан SE, термостат жидкостный низкотемпературный и генератор водорода.

Специалисты и руководители испытательных лабораторий предприятия постоянно укрепляют навыки, повышают профессиональную квалификацию. С начала текущего года четыре инженерно-технических работника испытательных лабораторий прошли обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Один сотрудник ИЛН "Тингута" обучилась в Уральском филиале Академии стандартизации, метрологии и сертификации (г. Екатеринбург).

Во всех лабораториях АО "Транснефть - Приволга" функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), что позволяет обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий. ЕЛИС обеспечивает полный цикл лабораторной деятельности от приема и регистрации объектов испытаний до выдачи результатов испытаний. ЕЛИС также имеет обширный функционал, касающийся реализации и функционирования системы менеджмента качества в лабораториях.

В июне 2026 года испытательная лаборатория нефти "Самара" Самарского РНУ признана лучшей лабораторией в ПАО "Транснефть" по итогам 2025 года. В течение прошлого года проводилась комплексная оценка работы более 100 испытательных лабораторий с использованием ЕЛИС. Лучшая ИЛН определялась по совокупности критериев, таких как объем проводимых испытаний и достоверность результатов, отсутствие отклонений от типовых процессов, загруженность персонала и его квалификация, парк лабораторного оборудования, участие в конкурсах профессионального мастерства и результаты проверок лаборатории.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2