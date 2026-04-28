АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

На МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев после реконструкции подключен переход трубопровода диаметром 1200 мм через малый водоток (ручей) протяженностью 1,1 км. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах районных нефтепроводных управлений (РНУ) — заменены три единицы запорной арматуры, проведен средний ремонт на 11 единицах запорной арматуры. К технологическим трубопроводам блочных комплектно-насосных станций "Поповка" и "Ерзовка" подключены магистральные насосные агрегаты после замены тройников коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции. На нефтеперекачивающей станции "Красноармейская-2" отключен подпорный насосный агрегат для проведения ремонтных работ на технологическом оборудовании.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 150 человек, использовалось более 60 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

