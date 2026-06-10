Сотрудники "Самаранефтегаза" защитили свои разработки

В Самаре завершилась XIX кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть" по направлению "Добыча и сервис". По итогам мероприятия сотрудники АО "Самаранефтегаз" вошли в число победителей, призеров и номинантов, а лучшие разработки получили возможность представить регион на следующем этапе НТК в Москве.

Ежегодная конференция объединяет молодых специалистов предприятий нефтяной компании со всей страны. Участники презентуют проекты, направленные на совершенствование производственных процессов, повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат и внедрение новых технологических решений. Многие из представленных инициатив впоследствии находят практическое применение на производстве.

В этом году принимающей стороной выступил "Самаранефтегаз". Особую значимость событию придало то, что конференция прошла в год 90-летия начала промышленной добычи нефти в Самарском регионе.

В областную столицу приехали победители региональных этапов, которым предстояло защитить свои проекты перед экспертным жюри. Работа велась в десяти тематических секциях, где оценивались актуальность предложенных решений, экономический эффект и перспективы их внедрения.

Заместитель начальника управления реализации социальных программ департамента кадров НК "Роснефть" Людмила Козлова, председатель жюри одной из секций отметила, что при рассмотрении проектов особое внимание уделяется нестандартным подходам и качеству презентации разработок. "Оценивается новизна подхода, возможности свежей интерпретации вопросов, уверенность докладчиков. Мне кажется, само участие в подобного рода конференции дает возможность громко заявить о себе и сделать важный шаг в профессиональной карьере", — подчеркнула эксперт.

АО "Самаранефтегаз" на конференции представляли более 40 молодых специалистов. Восемь проектов предприятия вошли в число финалистов.

Высшую оценку экспертов получил проект инженеров Дарьи Кравцовой и Александры Мальцевой, посвященный сокращению затрат на утилизацию отходов бурения. Победителем в своей секции также стал механик из Отрадного Роман Тырин, разработавший альтернативное решение для обогрева противопожарных резервуаров компрессорных станций в зимний период. Кроме того, еще три проекта сотрудников предприятия заняли вторые и третьи места, а ряд разработок получил статус номинантов и вошел в число лучших по итогам конференции.