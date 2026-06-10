Сотрудники "Самаранефтегаза" защитили свои разработки

В Самаре завершилась XIX кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть" по направлению "Добыча и сервис". По итогам мероприятия сотрудники АО "Самаранефтегаз" вошли в число победителей, призеров и номинантов, а лучшие разработки получили возможность представить регион на следующем этапе НТК в Москве.
Ежегодная конференция объединяет молодых специалистов предприятий нефтяной компании со всей страны. Участники презентуют проекты, направленные на совершенствование производственных процессов, повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат и внедрение новых технологических решений. Многие из представленных инициатив впоследствии находят практическое применение на производстве.
В этом году принимающей стороной выступил "Самаранефтегаз". Особую значимость событию придало то, что конференция прошла в год 90-летия начала промышленной добычи нефти в Самарском регионе.
В областную столицу приехали победители региональных этапов, которым предстояло защитить свои проекты перед экспертным жюри. Работа велась в десяти тематических секциях, где оценивались актуальность предложенных решений, экономический эффект и перспективы их внедрения.
Заместитель начальника управления реализации социальных программ департамента кадров НК "Роснефть" Людмила Козлова, председатель жюри одной из секций отметила, что при рассмотрении проектов особое внимание уделяется нестандартным подходам и качеству презентации разработок. "Оценивается новизна подхода, возможности свежей интерпретации вопросов, уверенность докладчиков. Мне кажется, само участие в подобного рода конференции дает возможность громко заявить о себе и сделать важный шаг в профессиональной карьере", — подчеркнула эксперт.
АО "Самаранефтегаз" на конференции представляли более 40 молодых специалистов. Восемь проектов предприятия вошли в число финалистов.
Высшую оценку экспертов получил проект инженеров Дарьи Кравцовой и Александры Мальцевой, посвященный сокращению затрат на утилизацию отходов бурения. Победителем в своей секции также стал механик из Отрадного Роман Тырин, разработавший альтернативное решение для обогрева противопожарных резервуаров компрессорных станций в зимний период. Кроме того, еще три проекта сотрудников предприятия заняли вторые и третьи места, а ряд разработок получил статус номинантов и вошел в число лучших по итогам конференции.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее