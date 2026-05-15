Скорость бурения в "Самаранефтегазе" выросла на 30%

АО "Самаранефтегаз", входящее в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", по итогам 2025 года увеличило коммерческую скорость бурения на 30%. Прирост составил 328 метров на станок в месяц, а общий показатель увеличился на 2155 метров. Рост эффективности на предприятии связывают с внедрением комплекса современных технологических решений и развитием высокотехнологичного бурения.

С начала года специалисты предприятия пробурили 69 высокотехнологичных скважин, включая объекты сложной конфигурации. Их строительство требует высокой точности, детальной подготовки и применения специальных инженерных решений, поскольку работы ведутся в сложных геолого-технических условиях.

При реализации проектов самарские нефтяники использовали автономные геофизические комплексы, позволяющие контролировать параметры бурения непосредственно в процессе строительства скважины. Кроме того, применялись компоновки заканчивания с возможностью вращения колонны хвостовика при спуске. Подобные технологии особенно востребованы при работе на участках со сложной траекторией бурения и геологическими осложнениями.

Для повышения надежности и сокращения сроков строительства специалисты "Самаранефтегаза" также разработали отдельную технологическую схему спуска колонн в скважины сложной траектории. В компании отмечают, что в ряде случаев применение таких решений становится единственным эффективным способом прохождения проблемных геологических зон.

Еще одним фактором роста производственных показателей стало внедрение модели зонтичного распределения объемов услуг технологического сервиса. Такой подход позволяет подбирать оптимальный тип долота с учетом конкретных геолого-технических условий каждой скважины. Это способствует повышению эффективности буровых работ и позволяет более рационально использовать производственные ресурсы.

Повышение производственной эффективности остается одним из ключевых направлений стратегии "Роснефть-2030". Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию производственных процессов, снижение эксплуатационных затрат и внедрение современных технологических решений на добывающих предприятиях.

Развитие высокотехнологичного бурения служит одним из важных элементов этой работы. Использование современных инженерных подходов позволяет не только повышать скорость строительства скважин, но и обеспечивать стабильность производственных процессов в сложных условиях разработки месторождений.

АО "Самаранефтегаз" ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей и входит в число крупнейших нефтедобывающих предприятий Поволжья.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

