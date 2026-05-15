"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов" (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — жестокая непрекращающаяся война всех против всех.

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу "НМГ Студии" и при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка "Москино". Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Балет" и другие).

Галина Стрижевская, продюсер GALA Production:

"Экранизация литературных произведений — всегда задача не из легких. Кастинг на этот проект длился больше года. Многие актеры пробовались на одни роли, а в результате мы увидели в них совершенно других персонажей. Очень надеюсь, что наши зрители влюбятся в каждого из них".

"Рыцари Сорока Островов" (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов. Уже дебют писателя был удостоен премии "Меч Руматы" как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста. В настоящее время суммарный тираж произведений Лукьяненко приближается к 10 млн экземпляров.