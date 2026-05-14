DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) стала цифровой площадкой для проведения онлайн-этапа международного хакатона GO-BRICS Synthesis. Соревнование объединило молодых разработчиков, исследователей и инженеров из России и Индии. В мероприятии участвуют более 15000 студентов и начинающих специалистов.

GO-BRICS Synthesis состоит из нескольких раундов. Лучшие команды, прошедшие все из них, приглашены к очному участию в России. Один из финальных этапов также планируется провести в Индии в период саммита БРИКС.

Онлайн-формат позволил собрать на одной площадке распределенные команды из двух стран и наладить непрерывное взаимодействие участников, экспертов и организаторов. При этом DION выдержал интенсивную нагрузку: в рамках хакатона платформа была протестирована при подключениях из-за рубежа и подтвердила стабильную работу при нагрузке до 10 000 пользователей. Команды работали в режиме 72-часового марафона, а сам сервис обеспечивал единое цифровое пространство для совместной работы над ИТ-решениями.

"Для международных проектов такого масштаба особенно важна технологическая среда, которая позволяет участникам работать как единая команда вне зависимости от страны, часового пояса и формата подключения. В случае с GO-BRICS Synthesis DION стал основой именно для такой модели взаимодействия: он поддерживает онлайн-работу распределенных команд и при этом легко встраивается в гибридный формат, когда часть этапов проходит дистанционно, а часть — очно. Для нас это показательный кейс того, как коммуникационные технологии могут становиться инфраструктурой для крупных международных образовательных и инженерных инициатив", — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.