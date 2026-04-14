16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ Транспорт и связь

Авито стал партнёром программы бакалавриата в Университете Иннополис

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито и Университет Иннополис заключили договор о софинансировании. Теперь Авито стал партнёром программы бакалавриата "Инженерия информационных систем", запущенной при поддержке гранта "Топ-ИТ" Минцифры России. Благодаря такой поддержке переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Студентов ждут участие в профильных мероприятиях компании и знакомство с реальными кейсами от экспертов Авито. Особое внимание — поддержке талантов: стипендии для отличников и самых перспективных студентов, гранты на поездки на профессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей.

Образовательный трек готовит инженеров, способных создавать конкурентоспособное программное обеспечение. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности.

Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности — и сразу закрепляют знания на практике. Ключевой акцент сделан на работу с российскими технологиями и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: "Инженерия информационных систем" — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 году эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации". Сейчас в Университете Иннополис на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке".

"Поддержка образовательных инициатив в регионах — одно из ключевых направлений работы Авито. Наше партнерство с Университетом Иннополис открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У Авито есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд"‎, — прокомментировал Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3