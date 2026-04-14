Авито стал партнёром программы бакалавриата в Университете Иннополис

Авито и Университет Иннополис заключили договор о софинансировании. Теперь Авито стал партнёром программы бакалавриата "Инженерия информационных систем", запущенной при поддержке гранта "Топ-ИТ" Минцифры России. Благодаря такой поддержке переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным.

Студентов ждут участие в профильных мероприятиях компании и знакомство с реальными кейсами от экспертов Авито. Особое внимание — поддержке талантов: стипендии для отличников и самых перспективных студентов, гранты на поездки на профессиональные события и дополнительные возможности для преподавателей.

Образовательный трек готовит инженеров, способных создавать конкурентоспособное программное обеспечение. Среди них: разработчики приложений и компьютерных игр, бэкенд-разработчики и инженеры по информационной безопасности.

Во время обучения студенты осваивают фундаментальные дисциплины — от информатики до кибербезопасности — и сразу закрепляют знания на практике. Ключевой акцент сделан на работу с российскими технологиями и инструментами на базе искусственного интеллекта.

Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: "Инженерия информационных систем" — одна из наших востребованных программ бакалавриата. Профиль создан для тех, кто хочет заниматься разработкой программного обеспечения и систем компьютерной безопасности, а также созданием видеоигр. В 2025 году эта программа выиграла грант Минцифры России на подготовку специалистов уровня топ-ИТ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации". Сейчас в Университете Иннополис на ней обучаются 126 студентов, которые смогут стать конкурентоспособными ИТ-инженерами на рынке".

"Поддержка образовательных инициатив в регионах — одно из ключевых направлений работы Авито. Наше партнерство с Университетом Иннополис открывает новые возможности для студентов и подтверждает курс компании на развитие образовательных программ за пределами столиц. У Авито есть офисы в разных городах России, и мы заинтересованы в том, чтобы талантливые специалисты могли строить карьеру в IT, не уезжая из родного региона. Этот проект — вклад в развитие местных профессиональных сообществ и укрепление наших региональных команд"‎, — прокомментировал Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито.