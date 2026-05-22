"ИИ-инженер" разгружает техподдержку Билайна по всей стране

ИИ-агент для управления инцидентами на телеком-оборудовании, которого Билайн запустил в марте, обработал уже больше 100 тыс. обращений и в 40% случаев сам принял меры для решения проблемы — так, что сотрудникам первой линии сопровождения не пришлось брать обращения в работу.

Разработка под названием "ИИ-инженер" объединяет ML-модели, обученные на базе знаний Билайна, контекст из проверенных внешних источников (RAG), инструкции заказчиков, информацию о сигналах оборудования и историю инцидентов. Он подключается непосредственно к телеком-оборудованию (например, базовой станции) согласно строгим политикам доступа и сам выполняет команды для диагностики и устранения неисправностей — вплоть до ответственных действий вроде перезапуска радиомодулей и плат.

Специалисты Билайна создали "ИИ-инженера", чтобы снять с коллег рутину, которую невозможно автоматизировать классическими методами, сократить количество выездов и снизить показатели простоев. То есть высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи.

С декабря 2025-го по февраль 2026 года агент работал в тестовом режиме в нескольких регионах. Пилотные испытания прошли успешно: внедрение позволило вдвое ускорить время взятия инцидента в работу и на 5% снизить средние сроки устранения проблем. Уже весной решение масштабировали: теперь "ИИ-инженер" по всей стране улучшает качество связи, снижает нагрузку на персонал и гарантирует высокую степень автоматизации и надёжности в процессе решения инцидентов.

Заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин:

"Наш "ИИ-инженер" работает с точностью до 95% и успешно обрабатывает даже неизвестные аварии, потому что опирается на широкий контекст и постоянно дообучается. А скоро он сможет предугадывать и предотвращать сбои в работе сети".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

