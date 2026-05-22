"ИИ-инженер" разгружает техподдержку Билайна по всей стране

ИИ-агент для управления инцидентами на телеком-оборудовании, которого Билайн запустил в марте, обработал уже больше 100 тыс. обращений и в 40% случаев сам принял меры для решения проблемы — так, что сотрудникам первой линии сопровождения не пришлось брать обращения в работу.
Разработка под названием "ИИ-инженер" объединяет ML-модели, обученные на базе знаний Билайна, контекст из проверенных внешних источников (RAG), инструкции заказчиков, информацию о сигналах оборудования и историю инцидентов. Он подключается непосредственно к телеком-оборудованию (например, базовой станции) согласно строгим политикам доступа и сам выполняет команды для диагностики и устранения неисправностей — вплоть до ответственных действий вроде перезапуска радиомодулей и плат.
Специалисты Билайна создали "ИИ-инженера", чтобы снять с коллег рутину, которую невозможно автоматизировать классическими методами, сократить количество выездов и снизить показатели простоев. То есть высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи.
С декабря 2025-го по февраль 2026 года агент работал в тестовом режиме в нескольких регионах. Пилотные испытания прошли успешно: внедрение позволило вдвое ускорить время взятия инцидента в работу и на 5% снизить средние сроки устранения проблем. Уже весной решение масштабировали: теперь "ИИ-инженер" по всей стране улучшает качество связи, снижает нагрузку на персонал и гарантирует высокую степень автоматизации и надёжности в процессе решения инцидентов.
Заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин:
"Наш "ИИ-инженер" работает с точностью до 95% и успешно обрабатывает даже неизвестные аварии, потому что опирается на широкий контекст и постоянно дообучается. А скоро он сможет предугадывать и предотвращать сбои в работе сети".
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение