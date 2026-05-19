"МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

Стороны объявили о партнерстве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Сотрудничество ИТ-холдинга Т1 и ИТ-компании Правительства Москвы "МТТЕХ" направлено на развитие технологических решений и расширение применения отечественных ИТ-платформ в транспортной отрасли.
По данным исследования Т1 "Пульс цифровизации" 2025 г., транспортная отрасль входит в топ-10 лидеров по уровню цифровизации: занимает 5 место по показателю применения цифровых технологий и третье место — по объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта.
ИТ-холдинг Т1 обладает значительным опытом реализации проектов цифровой трансформации для крупных корпоративных и государственных клиентов. Компетенции ИТ-холдинга охватывают разработку и внедрение платформенных решений, интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов и сопровождение сложных ИТ-ландшафтов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Среди проектов Т1 в транспортной отрасли — введение биометрии в метрополитене Санкт-Петербурга и автоматизация бизнес-процессов в аэропорту Шереметьево.
"Для ИТ-холдинга Т1 сотрудничество с "МТТЕХ" — это возможность масштабировать накопленный опыт в крупных транспортных проектах. Транспортная отрасль сегодня проходит этап глубокой технологической трансформации, и участие в таких инициативах позволяет не только передавать наработанные компетенции, но и создавать в синергии с партнером новые продукты и подходы, которые будут актуальны не только в транспортной отрасли, но и за ее пределами", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг Т1.
"Мы рассматриваем партнерство с ИТ-холдингом Т1 как усиление технологической составляющей инфраструктурных инициатив в столичном городском транспорте. Для нас важно сотрудничать с компаниями с подтвержденной экспертизой в области системной интеграции, разработки и автоматизации процессов, особенно в проектах, где необходима координация большого числа участников и высокая надежность. Это влияет на эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей — миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, — обеспечить абсолютную безопасность для пользователей городского транспорта при внедрении инноваций", — прокомментировала генеральный директор "МТТЕХ" Жанна Ермолина.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение