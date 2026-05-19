16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солар" и ИТ-холдинг Т1 расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников "МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте Нейросеть GigaChat Сбера поможет инженерам-проектировщикам ИТ-холдинг Т1 и холдинг "Азимут" представили российский ПАК для масштабирования частных облаков на процессорах пятого поколения Оператор связи заявил о переизбытке госрегулирования в телеком-отрасли

ИТ Транспорт и связь

"МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стороны объявили о партнерстве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Сотрудничество ИТ-холдинга Т1 и ИТ-компании Правительства Москвы "МТТЕХ" направлено на развитие технологических решений и расширение применения отечественных ИТ-платформ в транспортной отрасли.

По данным исследования Т1 "Пульс цифровизации" 2025 г., транспортная отрасль входит в топ-10 лидеров по уровню цифровизации: занимает 5 место по показателю применения цифровых технологий и третье место — по объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

ИТ-холдинг Т1 обладает значительным опытом реализации проектов цифровой трансформации для крупных корпоративных и государственных клиентов. Компетенции ИТ-холдинга охватывают разработку и внедрение платформенных решений, интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов и сопровождение сложных ИТ-ландшафтов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Среди проектов Т1 в транспортной отрасли — введение биометрии в метрополитене Санкт-Петербурга и автоматизация бизнес-процессов в аэропорту Шереметьево.

"Для ИТ-холдинга Т1 сотрудничество с "МТТЕХ" — это возможность масштабировать накопленный опыт в крупных транспортных проектах. Транспортная отрасль сегодня проходит этап глубокой технологической трансформации, и участие в таких инициативах позволяет не только передавать наработанные компетенции, но и создавать в синергии с партнером новые продукты и подходы, которые будут актуальны не только в транспортной отрасли, но и за ее пределами", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг Т1.

"Мы рассматриваем партнерство с ИТ-холдингом Т1 как усиление технологической составляющей инфраструктурных инициатив в столичном городском транспорте. Для нас важно сотрудничать с компаниями с подтвержденной экспертизой в области системной интеграции, разработки и автоматизации процессов, особенно в проектах, где необходима координация большого числа участников и высокая надежность. Это влияет на эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей  миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов,  обеспечить абсолютную безопасность для пользователей городского транспорта при внедрении инноваций", — прокомментировала генеральный директор "МТТЕХ" Жанна Ермолина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31