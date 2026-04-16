16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ Транспорт и связь

Сбер и Napoleon IT помогут ретейлерам спрогнозировать потребительский спрос

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер) и Napoleon IT представили совместное ИИ-решение на базе платформы ГигаЧат Бизнес (GigaChat Enterprise) Разработка поможет российским торговым сетям, производителям продуктов и дистрибьюторам сократить потери, высвободить оборотный капитал и спланировать поставки.

Прогнозирование спроса — первоочередная задача для производителей FMCG-товаров и ретейлеров. Даже небольшая ошибка в прогнозе оборачивается пустыми полками и упущенной выручкой либо затовариванием складов, заморозкой капитала и последующими списаниями. Отраслевые оценки показывают: повышение точности расчета всего на один процентный пункт сокращает потери на 3–5% от товарного запаса. Для бизнеса с многомиллиардным оборотом это экономия на сотни миллионов рублей.

Решение уже протестировал отечественный производитель популярного лимонада Lapochka: точность прогнозирования спроса выросла более чем на 30%.

Александр Вибе, директор центра ИИ-решений для B2B Сбербанка:

"Сбер обладает большим опытом внедрения GenAI-решений в финансовом секторе. И сейчас наша задача — построить сеть партнёров, которые обладают отраслевой экспертизой. Решение ГигаЧат Бизнес и Napoleon IT — один из первых примеров этой синергии. Вместе с вендорами и интеграторами мы будем внедрять нашу GenAI-платформу как нативный слой в CRM, ERP, MES и других системах в бизнес-процессы всех отраслей".

Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT:

"Использование ГигаЧат Бизнес позволяет эффективнее настраивать и ускорять работу моделей нашей прогнозной платформы ADF, что обеспечивает более точное прогнозирование спроса. Таким образом, мы даём компаниям продукт, дающий качество данных на уровне лучших решений в мире. Это означает, что российские торговые сети уже сегодня могут точнее планировать, сокращать потери и высвобождать оборотный капитал для инвестирования в развитие бизнеса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3