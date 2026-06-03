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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис "ИИ-помощники для предпринимателей" и другие решения на базе искусственного интеллекта для малого, среднего и крупного бизнеса.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Предприниматели и корпоративные клиенты уже могут использовать ИИ-инструменты для автоматизации рутинных задач, подготовки документов, генерации контента и работы с клиентскими коммуникациями. Для бизнеса это означает снижение ручной нагрузки, ускорение операционных процессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов.

Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис "ИИ-помощники для предпринимателей". Среди доступных функций — инструменты для генерации контента, создания чат-ботов, а также ассистенты для решения конкретных бизнес-задач. Например, "Маркетолог" может создать контент-план, а "Юрист" — проверить договор на наличие рисков.

В рамках нового соглашения стороны планируют масштабировать сервис "ИИ-помощники", сформировать совместный перечень продуктовых решений на базе ИИ для разных отраслей экономики и реализовывать проекты с кастомизацией под требования заказчиков. Компании также разработают стратегию вывода ИИ-продуктов на рынок, включая специальные предложения, акции и программы лояльности для корпоративных клиентов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"ИИ-ассистенты, которые берут на себя алгоритмизируемые процессы, решают сразу целый ряд задач бизнеса: позволяют восполнить нехватку рабочих рук, повышают производительность труда, дают возможность тем же командам делать больше и вкладывать свой потенциал не в повторяющиеся операции, а в прорывы. Ко всему прочему, с ними работать становится интереснее — а это укрепляет лояльность сотрудников. Поэтому Билайн продолжает развивать сервис "ИИ-помощники" и расширяет партнерство с GPTunneL, которое уже показало высокую результативность и эффективность".

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

"Мы уже запустили для предпринимателей совместный сервис "ИИ-помощники", который объединил более 100 моделей и инструментов в одном окне — от генерации контента до специализированных ассистентов для маркетологов и юристов. Подписание соглашения с GPTunneL — логичное продолжение нашего партнёрства. Наша задача — снять с предпринимателя часть рутины, которая каждый день забирает время у бизнеса. Вместо того чтобы искать подрядчиков для маркетинга, работы с документами или других операционных задач, предприниматель сможет решать многие из них в одном окне — быстро, понятно и фактически в один клик. Так у бизнеса появится больше времени и ресурсов на главное — рост, клиентов и развитие своего дела".

Климент Викулов, сооснователь GPTunneL:

"Партнёрство с Билайном для нас — важный шаг в развитии корпоративного направления. Мы уже видим спрос на "ИИ-помощников" со стороны B2B-клиентов Билайна. Новое соглашение позволит нам развивать решения GPTunneL для более широкой бизнес-аудитории через инфраструктуру и каналы продаж партнёра. Для клиентов это возможность быстрее запускать ИИ-сценарии в реальных бизнес-процессах, экономить время команд и получать прикладные инструменты под конкретные задачи".

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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