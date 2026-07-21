В Тольятти в сквере произошло убийство

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в отношении 36‑летнего жителя Тольятти, сообщает региональный следком.
Инцидент случился в понедельник, 20 июля. По предварительной версии, между фигурантом и 47‑летним прохожим в одном из скверов города вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемого задержали на месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, после чего его передали следственным органам. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для фигуранта. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
Подозреваемый был задержан на месте, Следователи устанавливают все детали произошедшего, назначены экспертизы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках