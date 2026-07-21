В Тольятти в сквере произошло убийство

Уголовное дело по статье "Убийство" возбуждено в отношении 36‑летнего жителя Тольятти, сообщает региональный следком.

Инцидент случился в понедельник, 20 июля. По предварительной версии, между фигурантом и 47‑летним прохожим в одном из скверов города вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали на месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, после чего его передали следственным органам. По факту преступления возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для фигуранта. Оперативное сопровождение ведут сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемый был задержан на месте, Следователи устанавливают все детали произошедшего, назначены экспертизы.