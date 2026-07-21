Началось с жалобы на мать: стало известно, что предшествовало убийству Тарховых

Процесс по делу об убийстве четы Тарховых сейчас находится на стадии предъявления прокурором доказательств вины подсудимой. Последняя заявила, что даст показания только после оглашения всех улик, собранных по факту смерти ее бабушки и деда. На данный момент допрошено около двух десятков свидетелей, со слов которых складывается картина событий, предшествовавших убийству.

История, приведшая к трагедии, началась с того момента, как Екатерина Тархова пожаловалась своему косметологу Магде (Марине Метревели), что ей надо на время скрыться от матери, которая хочет лишить ее родительских прав. Магда предложила ей уехать в Грузию, где ее сестра Натэлла (Светлана Метревели) устроит ее на жительство и отдых.

По словам Магды, так как у Катерины не было достаточно денег, она отправила ее в Тбилиси автобусом. Там Тархова жила за счет принимающей стороны, которая, видимо, рассчитывала, что понесенные затраты будут в будущем компенсированы: ведь гостья из богатой семьи. Катерина в гостях ни в чем себе не отказывала, в том числе посещала гадалку и участвовала в мистических сеансах.

При возвращении в Самару Тархова-младшая расплатиться по тбилисским долгам не смогла. Ведь у нее самой никогда не было каких-либо доходов, а мать и дед ограничивали ее в деньгах из-за того, что Катерина тратила их безостановочно. Натэлла же не намеревалась прощать долг и угрожала. Если верить Катерине, то летом 2024 г. в самарском отеле "Лотте" она передала Магде 15 млн руб. для освобождения матери из колонии.

Был ли такой суммой погашен долг или аппетит пришел в процессе еды, пока неизвестно. Но "доить" Тарховых мошенники не перестали. Возможно, ими было решено с помощью психотропных средств ускорить процесс отъема денег у бывшего мэра. Чтобы беспрепятственно пичкать стариков препаратами, Катерина симулировала перелом лодыжки. На костылях она явилась к Тарховым с сыном, заявив, что не может водить ребенка в детский сад. Бабушка разрешила ей пожить у них. Эта милость к внучке обернулась смертью для стариков.

Из телефона Екатерины следствие восстановило удаленную фотографию лежащего на полу мужчины. Фото предъявляли на опознание, и свидетельница на суде сообщила: "Человек как будто бы спал". Так обычно выглядит на фотографии покойник. И судя по ситуации, им был Виктор Тархов.

Остается догадываться, для чего подсудимая запечатлела на фото свою жертву. Наверное, ей нужно было отослать в Тбилиси доказательство совершенного злодеяния и просить дальнейшей помощи. В результате чего в Самару срочно прилетел Димитр Метревели (племянник Магды и Натэллы). Мужчина имеет медицинское образование, и предполагалось, что он знает, как поступать с трупами.

Впоследствии по распечатке телефонных соединений, следствию стало известно, что 4 января Тархова срочно купила две пластиковые бочки, 210-280 литров жидкого азота, 50 кг каустической соды, электропилу и мясорубку. По версии следствия, трупы были заморожены с помощью жидкого азота, затем расчленены, пропущены через мясорубку. Останки были выброшены в мусорные контейнеры.

Внучка, естественно, продолжала нуждаться в средствах на жизнь. На суде она призналась, что истратила с банковской карты деда более 55 тыс. рублей. Также она получила наличными полмиллиона рублей дивидендов на предприятии Виктора Тархова. Вручая поддельную доверенность его коллегам, подсудимая пояснила, что дед внезапно уехал в Москву с заболевшей бабушкой. Затем на его карту с предприятия было переведено еще полмиллиона.

Также Екатерина отнесла в комиссионку бабушкину шубу и фирменное пальто, продала три пейзажа самарских художников. 12 января она продала бабушкин джип за полтора миллиона.

18 января в квартиру Тарховых были вызваны рабочие для вывоза мебели и "прочего хлама". Им было велено в двух комнатах вычистить все вплоть до бетона — даже ободрать обои и напольное покрытие.

Из гостиной и спальни был вывезен итальянский гарнитур, частично поломанный. По версии следствия, этим был причинен материальный ущерб на 1,7 млн рублей. Хотя потерпевшая Людмила Тархова уверена, что мебель из красного дерева стоила не менее 10 млн рублей. Грузчики, привлеченные к работам, кое-что таки спасли от свалки: тумбочки, столик, кресло, несколько стульев и матрас. Все это они вернули следователю, когда их вызвали давать показания в ходе предварительного следствия.

Чем можно объяснить и такое расточительство, ведь гарнитур тоже можно было бы продать? Скорее всего, убийцу навязчиво преследовал трупный запах, появление которого она опасалась.

С 24 декабря по 7 января сын Екатерины жил на ее съемной квартире с няней, которой его мать пояснила, что вынуждена уехать на какое-то время в столицу к заболевшей родне. Так что ребенок не мешал подсудимой расправляться с самарскими родственниками и их имуществом. Согласно показаниям няни, данными на суде, Тархова до сих пор с ней за эту услугу не расплатилась.