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Преступления Происшествия

Тольяттинец стал фигурантом дела за модификацию охолощенного пистолета в боевой

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские задержали 37-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый мужчина причастен к незаконному обороту оружия. С целью проверки полученных сведений сотрудники полиции задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов, расположенных в Автозаводском районе.

Во время досмотра автомобиля задержанного в присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на пистолет, который направили на исследование. По заключению экспертов, изъятое является огнестрельным оружием, пригодным для использования. Мужчина пояснил полицейским, что в начале июня текущего года приобрел в интернете охолощенный пистолет калибра 9 мм и самостоятельно внес в его конструкцию изменения, которые "вернули" ему боевые функции.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В настоящее время оперуполномоченные проверяют подозреваемого на причастность к другим правонарушениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Полицейские осуществляют сбор и анализ доказательств, а также устанавливают связи местного жителя, чтобы определить возможных соучастников.

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