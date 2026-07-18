Тольяттинец стал фигурантом дела за модификацию охолощенного пистолета в боевой

В Самарской области полицейские задержали 37-летнего жителя Тольятти, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что ранее не судимый мужчина причастен к незаконному обороту оружия. С целью проверки полученных сведений сотрудники полиции задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов, расположенных в Автозаводском районе.
Во время досмотра автомобиля задержанного в присутствии понятых оперуполномоченные обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на пистолет, который направили на исследование. По заключению экспертов, изъятое является огнестрельным оружием, пригодным для использования. Мужчина пояснил полицейским, что в начале июня текущего года приобрел в интернете охолощенный пистолет калибра 9 мм и самостоятельно внес в его конструкцию изменения, которые "вернули" ему боевые функции.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
В настоящее время оперуполномоченные проверяют подозреваемого на причастность к другим правонарушениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Полицейские осуществляют сбор и анализ доказательств, а также устанавливают связи местного жителя, чтобы определить возможных соучастников.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках