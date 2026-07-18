В Самарской области временно ограничено движение на участке автодороги М-5 "Урал"

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В субботу, 18 июля, с 10:20 в Самарской области временно ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке км 1082 (Сергиевский район) М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".