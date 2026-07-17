В честь Дня самарской символики телебашня озарится праздничной иллюминацией

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В пятницу, 17 июля, телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики. С наступлением сумерек на телебашне отобразится символика Самарской области, герб Самарской области, надписи "17 Июля — День символики Самарской области".