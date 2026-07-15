Более 5 тыс. рейдов провела лесная охрана Самарской области за первое полугодие 2026 года

В 2026 г. патрулирование лесного фонда в Самарской области организовано по 632 маршрутам общей протяженностью более 60 тыс. километров. Интенсивность работы зависит от класса пожарной опасности: в обычном режиме в рейды ежедневно выходят от 20 до 30 патрульных групп, а в усиленном - до 48. В каждой патрульной группе не менее двух специалистов лесного хозяйства.

За первое полугодие лесная охрана провела 5303 рейда. Организовано 885 профилактических мероприятий, направленных на разъяснение правил пожарной безопасности среди населения и лесопользователей.

В результате осмотров пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря по 762 договорам аренды лесных участков выдано восемь требований об устранении нарушений условий договора. Это делается для контроля за выполнением лесопользователями обязательств по охране лесов от пожаров, а также за своевременным проведением противопожарных мероприятий и недопущением нарушений на арендованных территориях.

По итогам рейдов возбуждено 92 дела об административных правонарушениях, более 40 дел рассмотрены. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1 млн рублей. Среди наиболее частых нарушений - незаконные рубки лесных насаждений и нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

"Патрулирование - это гибкая система. Лесная охрана адаптирует маршруты под конкретные задачи и сезонные риски. Однако наша главная цель - не наказание, а именно профилактика. Мы тщательно анализируем ошибки прошлых лет, пересматриваем комплекс мероприятий и планомерно обновляем парк патрульной техники для эффективной работы лесной охраны", - отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Также в этом году по национальному проекту "Экологическое благополучие" и при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева в лесное хозяйство поступили пять новых единиц техники и различного оборудования - в том числе малые лесопатрульные комплексы, противопожарные тракторы, грузовой автомобиль и лесопожарное снаряжение.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом любые источники открытого огня в лесах. Штраф - от 40 тыс. рублей. При обнаружении лесного пожара или нарушений в лесу граждане могут сообщить по телефону прямой линии лесной охраны Самарской области 8-846-231-00-63.