В Самарской области устранят пробелы в охране природных памятников

Ленинский районный суд Самары обязал министерство природных ресурсов и экологии региона разработать проекты охранных зон для памятников природы регионального значения "Надеждинская лесостепь" и "Костинские лога".

По результатам прокурорской проверки соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях в Самарской области выявлено, что границы охранных зон двух памятников природы не были установлены, что создавало риски загрязнения и антропогенного воздействия.

Теперь министерство природных ресурсов и экологии Самарской области должно разработать проекты охранных зон и установить их. Исполнение решения суда и устранение нарушений закона контролируется природоохранной прокуратурой.