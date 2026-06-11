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Экология Общество

В Самарской области устранят пробелы в охране природных памятников

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары обязал министерство природных ресурсов и экологии региона разработать проекты охранных зон для памятников природы регионального значения "Надеждинская лесостепь" и "Костинские лога".

По результатам прокурорской проверки соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях в Самарской области выявлено, что границы охранных зон двух памятников природы не были установлены, что создавало риски загрязнения и антропогенного воздействия.

Теперь министерство природных ресурсов и экологии Самарской области должно разработать проекты охранных зон и установить их. Исполнение решения суда и устранение нарушений закона контролируется природоохранной прокуратурой.

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