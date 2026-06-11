В Самарской области устранят пробелы в охране природных памятников

Ленинский районный суд Самары обязал министерство природных ресурсов и экологии региона разработать проекты охранных зон для памятников природы регионального значения "Надеждинская лесостепь" и "Костинские лога".
По результатам прокурорской проверки соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях в Самарской области выявлено, что границы охранных зон двух памятников природы не были установлены, что создавало риски загрязнения и антропогенного воздействия.
Теперь министерство природных ресурсов и экологии Самарской области должно разработать проекты охранных зон и установить их. Исполнение решения суда и устранение нарушений закона контролируется природоохранной прокуратурой.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.