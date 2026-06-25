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Экология Общество

В Самарской области "Новые люди" высадили 200 каштанов в рамках акции "Зелёные города"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда партии "Новые люди" совместно с фондом "Экосфера" провела в Самарской области Всероссийскую экологическую акцию "Зелёные города". Более 50 волонтёров, спортсменов, общественных активистов и жителей региона приняли участие в высадке 200 саженцев каштана. Особенностью акции стало то, что каждый участник смог посвятить своё дерево близкому человеку и установить рядом именную табличку. Таким образом, экологическая инициатива объединила заботу о природе и сохранение личной памяти.

Фото: предоставлено автором

Организаторы отмечают, что подобные проекты помогают не только озеленять территории, но и вовлекать жителей в развитие городской среды, формируя ответственное отношение к месту, где они живут.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров отметил, что экологические проекты становятся важной частью общественной жизни региона: "Когда люди выходят вместе сажать деревья, они делают гораздо больше, чем просто благоустраивают территорию. Они показывают своим примером, что готовы брать ответственность за будущее своего города. Особенно ценно, что многие участники посвятили деревья родным и близким людям. Такие акции создают живую связь между поколениями и оставляют добрый след на долгие годы".

Акция "Зелёные города" проходит в разных регионах страны и направлена на развитие экологической культуры, создание новых зелёных зон и вовлечение граждан в проекты по благоустройству.

По словам организаторов, высаженные деревья станут частью будущего зелёного фонда территории и будут напоминать о том, что позитивные изменения начинаются с личного участия каждого человека.

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