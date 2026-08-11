Юноша из Самары забрал золото и 500 тыс. руб. у родителей и отдал мошенникам

В Волжском районе 17-летний юноша стал жертвой мошенников. Аферисты несколько дней "обрабатывали" подростка.
Ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных служб. Звонившие сообщили, что мошенники пытаются перевести сбережения его отца на счета пособника террористов.
Парня убедили обнулить семейные счета и избавиться от других ценностей - все для спасения накоплений. Поверив звонившим, собрал все сбережения своего отца (около 500 тыс. руб.), а также золотые украшения и отдал вск это курьеру.
Неизвестные пояснили, что все передадут на надежное хранение, а молодому человеку теперь не о чем беспокоиться. Только спустя время, когда злоумышленники перестали выходить на связь, несовершеннолетний понял, что стал жертвой аферистов, и рассказал о случившемся отцу, а тот обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках