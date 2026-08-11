Юноша из Самары забрал золото и 500 тыс. руб. у родителей и отдал мошенникам

В Волжском районе 17-летний юноша стал жертвой мошенников. Аферисты несколько дней "обрабатывали" подростка.

Ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных служб. Звонившие сообщили, что мошенники пытаются перевести сбережения его отца на счета пособника террористов.

Парня убедили обнулить семейные счета и избавиться от других ценностей - все для спасения накоплений. Поверив звонившим, собрал все сбережения своего отца (около 500 тыс. руб.), а также золотые украшения и отдал вск это курьеру.

Неизвестные пояснили, что все передадут на надежное хранение, а молодому человеку теперь не о чем беспокоиться. Только спустя время, когда злоумышленники перестали выходить на связь, несовершеннолетний понял, что стал жертвой аферистов, и рассказал о случившемся отцу, а тот обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.