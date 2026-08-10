Житель Жигулевска получил 10 лет колонии за убийство женщины из ревности

В Жигулевске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) женщины, сообщает СУ СК РФ Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2025 г. фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес своей сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках