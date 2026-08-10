Житель Жигулевска получил 10 лет колонии за убийство женщины из ревности

В Жигулевске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) женщины, сообщает СУ СК РФ Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2025 г. фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес своей сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.