3500 человек стали участниками Дня физкультурника в Самаре

В субботу, 8 августа, состоялся главный спортивный праздник страны — День физкультурника. Мероприятия в честь Дня физкультурника проводятся в рамках реализации госпрограммы "Спорт России".
"Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев всегда обращают внимание на то, что граждане должны систематически заниматься физической культурой и спортом, — рассказала министр спорта региона Лидия Рогожинская. — В День физкультурника мы организуем праздник для всех желающих познакомиться поближе с разными видами спорта. А еще это день, когда признаются заслуги тех людей, кто этот праздник создает".
В честь Дня физкультурника в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялась церемония вручения наград спортсменам, тренерам и ветеранам. Награды вручил губернатор Вячеслав Федорищев. Также глава региона провел встречу со сборной Самарской области по прыжкам на батуте, на счету которой в этом году медали чемпионата и первенства Европы и победа в командном зачете Спартакиады учащихся России.
Центральной спортивной площадкой в этот день стал стадион в парке имени Юрия Гагарина в Самаре. Гостями Дня физкультурника стали 3500 жителей и гостей региона.
Мероприятие стартовало со спортивного парада с участием спортсменов и активистов здорового образа жизни. Первый парад физкультурников в нашей стране проходил в 1939 году. С того момента прошло почти 90 лет, но главная идея остается неизменной: спорт объединяет поколения, воспитывает дух, характер и уверенность в собственных силах.
Мастера спорта по дзюдо, победители и призеры международных и всероссийских соревнований Стефания Власова и Альфия Дашкина вместе с тренером самарской сети фитнес-клубов Александрой Катуниной провели массовую зарядку. В поддержку объявленного президентом Года единства народов России на главной сцене состоялся флешмоб "Сила России".
Для любителей баскетбола в течение дня проходили всероссийские массовые соревнования "Оранжевый мяч", а сильнейшие борцы региона встретились на ковре в рамках фестиваля спортивной борьбы "Выбор сильных".
Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, координатор партийного проекта "Выбор сильных" Александр Живайкин поделился: "День физкультурника дает повод задуматься людям, которые пока не делают выбор в пользу здорового образа жизни. Сегодня спортсмены, тренеры, волонтеры втягивают в свою орбиту тех, кто еще сомневается. Не обязательно стремиться к каким-то мировым рекордам, просто ставьте задачу для себя — заниматься спортом, и все у вас будет хорошо".
Одним из центральных событий дня стал показательный матч по следж-хоккею. Игроки сборной Самарской области сменили на своих санях полозья для льда на ролики и сыграли в хоккей прямо на беговых дорожках стадиона. Наши хоккеисты — ветераны СВО — в очередной раз доказали, что спорт доступен каждому независимо от физических возможностей.
Состоялись инклюзивные турниры по шашкам и настольному теннису, мастер-классы по настольным играм от "серебряных" волонтеров. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" сотрудники Центра активного долголетия самарской городской больницы № 10 проводили экспресс-исследования состояния здоровья.
На территории стадиона развернулось множество интерактивных зон: лазерный тир, фехтование, керлинг, детские аттракционы, настольные игры, авиамоделирование, фитнес, гиревой спорт, армрестлинг, флаинг диск. Работали информационные площадки "Стань чемпионом" и ВФСК ГТО.
Состоялись финал областного турнира "Иду на рекорд" по выполнению нормативов комплекса ГТО и подведение итогов областного видеоконкурса "Формула энергии 63", в рамках которого в течение месяца любители спорта записывали видео своих занятий. Посмотреть ролики можно по хэштегу #формулаэнергии63.
В рамках торжественной части мероприятия прошло награждение работников сферы физической культуры и спорта и обладателей знаков отличия комплекса ГТО.
В Тольятти День физкультурника прошел в парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова. Участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев: "Мы все знаем, как в Тольятти любят спорт. Тольяттинские спортсмены не раз становились победителями и призерами соревнований самого высокого уровня, и вся Самарская область гордится этими достижениями. А сегодня Тольятти стал настоящей спортивной столицей Самарской области — здесь проходят два турнира Спартакиады народов России", — отметил он.
Мероприятия в честь Дня физкультурника состоялись в большинстве городов и районов Самарской области. Они включали турниры по футболу, баскетболу, волейболу, спортивным единоборствам, зарядки и мастер-классы, тестирования по нормативам комплекса ГТО.
Цель мероприятий отвечает задачам государственной программы "Спорт России". Это пропаганда спорта и физической культуры и привлечение как можно большего количества людей к систематическим занятиям физкультурой и ведению здорового образа жизни.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.