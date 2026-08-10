3500 человек стали участниками Дня физкультурника в Самаре

В субботу, 8 августа, состоялся главный спортивный праздник страны — День физкультурника. Мероприятия в честь Дня физкультурника проводятся в рамках реализации госпрограммы "Спорт России".

"Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев всегда обращают внимание на то, что граждане должны систематически заниматься физической культурой и спортом, — рассказала министр спорта региона Лидия Рогожинская. — В День физкультурника мы организуем праздник для всех желающих познакомиться поближе с разными видами спорта. А еще это день, когда признаются заслуги тех людей, кто этот праздник создает".

В честь Дня физкультурника в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялась церемония вручения наград спортсменам, тренерам и ветеранам. Награды вручил губернатор Вячеслав Федорищев. Также глава региона провел встречу со сборной Самарской области по прыжкам на батуте, на счету которой в этом году медали чемпионата и первенства Европы и победа в командном зачете Спартакиады учащихся России.

Центральной спортивной площадкой в этот день стал стадион в парке имени Юрия Гагарина в Самаре. Гостями Дня физкультурника стали 3500 жителей и гостей региона.

Мероприятие стартовало со спортивного парада с участием спортсменов и активистов здорового образа жизни. Первый парад физкультурников в нашей стране проходил в 1939 году. С того момента прошло почти 90 лет, но главная идея остается неизменной: спорт объединяет поколения, воспитывает дух, характер и уверенность в собственных силах.

Мастера спорта по дзюдо, победители и призеры международных и всероссийских соревнований Стефания Власова и Альфия Дашкина вместе с тренером самарской сети фитнес-клубов Александрой Катуниной провели массовую зарядку. В поддержку объявленного президентом Года единства народов России на главной сцене состоялся флешмоб "Сила России".

Для любителей баскетбола в течение дня проходили всероссийские массовые соревнования "Оранжевый мяч", а сильнейшие борцы региона встретились на ковре в рамках фестиваля спортивной борьбы "Выбор сильных".

Президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, координатор партийного проекта "Выбор сильных" Александр Живайкин поделился: "День физкультурника дает повод задуматься людям, которые пока не делают выбор в пользу здорового образа жизни. Сегодня спортсмены, тренеры, волонтеры втягивают в свою орбиту тех, кто еще сомневается. Не обязательно стремиться к каким-то мировым рекордам, просто ставьте задачу для себя — заниматься спортом, и все у вас будет хорошо".

Одним из центральных событий дня стал показательный матч по следж-хоккею. Игроки сборной Самарской области сменили на своих санях полозья для льда на ролики и сыграли в хоккей прямо на беговых дорожках стадиона. Наши хоккеисты — ветераны СВО — в очередной раз доказали, что спорт доступен каждому независимо от физических возможностей.

Состоялись инклюзивные турниры по шашкам и настольному теннису, мастер-классы по настольным играм от "серебряных" волонтеров. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" сотрудники Центра активного долголетия самарской городской больницы № 10 проводили экспресс-исследования состояния здоровья.

На территории стадиона развернулось множество интерактивных зон: лазерный тир, фехтование, керлинг, детские аттракционы, настольные игры, авиамоделирование, фитнес, гиревой спорт, армрестлинг, флаинг диск. Работали информационные площадки "Стань чемпионом" и ВФСК ГТО.

Состоялись финал областного турнира "Иду на рекорд" по выполнению нормативов комплекса ГТО и подведение итогов областного видеоконкурса "Формула энергии 63", в рамках которого в течение месяца любители спорта записывали видео своих занятий. Посмотреть ролики можно по хэштегу #формулаэнергии63.

В рамках торжественной части мероприятия прошло награждение работников сферы физической культуры и спорта и обладателей знаков отличия комплекса ГТО.

В Тольятти День физкультурника прошел в парковом комплексе истории техники имени Константина Сахарова. Участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев: "Мы все знаем, как в Тольятти любят спорт. Тольяттинские спортсмены не раз становились победителями и призерами соревнований самого высокого уровня, и вся Самарская область гордится этими достижениями. А сегодня Тольятти стал настоящей спортивной столицей Самарской области — здесь проходят два турнира Спартакиады народов России", — отметил он.

Мероприятия в честь Дня физкультурника состоялись в большинстве городов и районов Самарской области. Они включали турниры по футболу, баскетболу, волейболу, спортивным единоборствам, зарядки и мастер-классы, тестирования по нормативам комплекса ГТО.

Цель мероприятий отвечает задачам государственной программы "Спорт России". Это пропаганда спорта и физической культуры и привлечение как можно большего количества людей к систематическим занятиям физкультурой и ведению здорового образа жизни.