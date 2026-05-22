"СберПрайм Зелёный Марафон" в Самаре: участники пробегут дистанцию 10 км

30 мая в Самаре на Волжском проспекте, 10, в 13-й раз пройдёт ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник — "СберПрайм Зелёный Марафон". В 2026 году, когда Сбер отмечает 185-летие, акция охватит 60 городов России, включая пять муниципалитетов Поволжья — Волгоград, Оренбург, Пенза, Ульяновск и Самара.

В Самаре все слоты на дистанцию 10 км (1000 участников) — заполнены. Продолжается регистрация на забег 4,2 км. Подать заявку, ознакомиться с маршрутами и условиями можно на официальном сайте марафона.

Отметим, что в день соревнований организуют только выдачу стартовых номеров — регистрация возможна только онлайн на сайте. Для получения стартового номера каждый участник обязан предоставить оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний к бегу. Документ должен быть оформлен по форме из Приложения № 2 к Приказу Минздрава РФ № 1144н от 23.10.2020 г., либо подтверждать I или II группу здоровья. Допустима электронная справка с электронной цифровой подписью врача в распечатанном виде при условии предъявления оригинала.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Зелёный Марафон давно стал для Самары не просто забегом, а настоящим семейным праздником. В этом году участники традиционно проявили большой интерес к дистанции 10 км — все места разобраны. А главное — каждый участник и любой желающий может внести вклад в поддержку подрастающего поколения. Сбер удвоит собранные средства, и вместе мы поможем большему количеству ребят подготовиться к школе и поверить в себя".

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". Средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться по индивидуальным образовательным маршрутам. Внести вклад могут не только бегуны — благотворительный сбор открыт для всех желающих на платформе "СберВместе". По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В 2025 году участники перечислили более 30 млн рублей, а после удвоения банком на поддержку детей направили свыше 60 млн рублей.

Программа мероприятия в Самаре: