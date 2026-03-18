Самарский "Космический полумарафон" пройдет 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, в Самаре состоится массовый забег "Космический полумарафон", приуроченный ко Дню космонавтики. Трасса пройдет вдоль набережной Волги.

Для самых юных спортсменов предусмотрены старты на 300 и 600 метров, для новичков — 3 км, для активных любителей бега — 5 км, для более опытных атлетов — 10 км и 21,1 км. Также в программе инклюзивный забег, старт волонтеров и соревнования по северной ходьбе.

На дистанции легкоатлетического забега зарегистрировались уже более 2 тысяч человек из разных регионов России.

Подробности и регистрация.

Мероприятие проводит АНО "Волгамэн" при поддержке министерства спорта, администрации Самары и Самарской областной федерации легкой атлетики.

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

