В Тольятти состоится "Новогодний фитнес фест"

В воскресенье, 21 декабря, в Тольятти в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль фитнеса "Новогодний фитнес фест" Самарской области.

Фестиваль пройдет при поддержке Ассоциации содействия в развитии профессионализма в сфере фитнеса и здорового образа жизни "Фитнес первых".

Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.

В программе:

- 10.00-10.50 йога

- 11.00-11.50 пилатес

- 12.00-13.00 зумба фитнес

- 12.00-13.00 командные соревнования "Функциональная эстафета"

- 13.00-13.30 функциональная тренировка

- 13.40-14.10 тайбо

- 14.10-15.10 семейная эстафета "Папа, мама, я"

- 15.00-15.30 забег Дедов Морозов.