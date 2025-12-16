В Тольятти состоится "Новогодний фитнес фест"

В воскресенье, 21 декабря, в Тольятти в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль фитнеса "Новогодний фитнес фест" Самарской области.
Фестиваль пройдет при поддержке Ассоциации содействия в развитии профессионализма в сфере фитнеса и здорового образа жизни "Фитнес первых".
Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.
В программе:
- 10.00-10.50 йога
- 11.00-11.50 пилатес
- 12.00-13.00 зумба фитнес
- 12.00-13.00 командные соревнования "Функциональная эстафета"
- 13.00-13.30 функциональная тренировка
- 13.40-14.10 тайбо
- 14.10-15.10 семейная эстафета "Папа, мама, я"
- 15.00-15.30 забег Дедов Морозов.
