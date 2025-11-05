В Самаре массовым забегом "Чистый спорт" открылся форум "Россия — спортивная держава"

В среду, 5 ноября, в Самаре массовым забегом "Чистый спорт" открылся Международный форум "Россия — спортивная держава". В нем приняли участие более 10 тыс. человек из всех регионов России и 10 зарубежных стран.
Участники форума, жители и гости Самарской области пробежали 5 км по исторической части Самары. Старт и финиш располагались на площади Куйбышева возле театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.
В церемонии открытия забега приняли участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков и руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.
"Массовые забеги становятся популярными по всей России. Забег на форуме "Россия — спортивная держава" это наглядно показывает. Сегодня на старт вышли жители 369 городов. Так Россия задает тренд всему миру", — отметил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.
"Массовые забеги открывают первые дни крупнейших форумов, которые проводит Фонд Росконгресс. Очень рада, что сегодня вместе с вами в рамках главного делового спортивного события мы продолжаем эту традицию", — сказала руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.
Разминку для участников перед стартом провели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и друг движения "Здоровое Отечество", куратор Сообщества чемпионов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" Александр Легков.
В рамках забега состоялась "Эстафета федераций", организованная Всероссийской федерацией легкой атлетики. В эстафете приняли участие представители 22 спортивных федераций по разным видам спорта: падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других видов спорта. Каждую федерацию заявила команду из четырех человек, которая пробежала дистанцию в два километра (четыре этапа по 500 м). Старт забегу дал Петр Фрадков.
"Идея провести "Эстафету федераций" родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума "Россия — спортивная держава". Мы хотели наглядно показать: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель — развитие спорта в стране. Бег — самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта — от борьбы до плавания — в одном событии", — отметил Петр Фрадков.
Команды формировались на усмотрение федераций. В число участников эстафеты вошли олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Форум проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.
Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим". Генеральные партнеры — ПАО "Магнит", Российская премьер-лига, ПАО "ФосАгро", лотерейный бренд "Спортлото". Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР. Партнеры — ППК "Единый регулятор азартных игр", ПСБ, букмекерская компания FONBET.
