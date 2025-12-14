Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"

Из-за шквалистого ветра на территории ГАУ ДО "СШ "Чайка" высокая вероятность падения деревьев на трассу, сообщается на официальном канале "Чайки".

Также на трассе образовались места без снежного покрова, до асфальтового полотна.

"В целях безопасности и недопущения порчи личного инвентаря рекомендуем сегодня воздержаться от катания на лыжах!", - говорится в сообщении.