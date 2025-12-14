16+
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Из-за шквалистого ветра на территории ГАУ ДО "СШ "Чайка" высокая вероятность падения деревьев на трассу, сообщается на официальном канале "Чайки".

Фото: ГАУ ДО "СШ "Чайка"

Также на трассе образовались места без снежного покрова, до асфальтового полотна. 

"В целях безопасности и недопущения порчи личного инвентаря рекомендуем сегодня воздержаться от катания на лыжах!", - говорится в сообщении. 

