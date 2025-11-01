Компания "Транспорт Будущего" провела спортивный день открытых дверей

Почти 700 человек за неделю посетили производственную площадку "Транспорта Будущего" в рамках дней открытых дверей 25 и 31 октября. В оба дня для гостей состоялась "Спартакиада ТБС".

Компания "Транспорт Будущего" регулярно приглашает горожан и гостей города ознакомиться с передовыми технологиями создания беспилотников. Экскурсии проводятся дважды в месяц, и в октябре мероприятия прошли особенно интересно: после основного события гости могли участвовать в "Спартакиаде ТБС", где сыграли в футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, прыгали в длину и получали специальные купоны, которые затем обменивали на подарки от компании.

25 и 31 октября завод посетили почти 700 человек — жители Тольятти, ученики школ № 32, "Галактика", лицея 57, гимназий 6 и 9, студенты технического и художественного колледжей, индустриально-педагогического, электротехнического, социально-экономического и других ссузов Тольятти, а также гости из Самары. Посетители смогли ознакомиться с производственными площадками, технологическими линиями, летно-испытательным комплексом и центром управления полётами. И, конечно, увидели работу агродрона С-80 на летном поле.

"Дни открытых дверей на предприятии "Транспорт Будущего" демонстрируют политику прозрачности компании, а для многих посетителей такое знакомство с современными технологиями может стать первым шагом к успешной карьере в новой сфере. В октябре наши гости приняли участие в спартакиаде, соревновались в спортивных играх и получили подарки. Таким образом мы хотели подчеркнуть, что важно не только хорошо работать, но и заботиться о своём здоровье", — отметил генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.