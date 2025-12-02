16+
Массовый спорт Спорт

"ВСК Спорт" признан спортивной корпоративной программой года

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Страховой Дом ВСК стал дважды "серебряным" призером IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта ARCORPS AWARDS 2025. ВСК получил награду сразу в двух номинациях — "Прорыв года в области развития корпоративного спорта" и "Лучшая программа по внутренним коммуникациям".

Популяризация здорового образа жизни и спорта — важная часть стратегии ВСК. Компания не только регулярно проводит спортивные состязания в своих филиалах, но и поддерживает участие сотрудников и топ-менеджеров в соревнованиях. Ценности заботы о здоровье и превентивной профилактики также интегрированы в клиентские продукты ВСК.

Цифровым ядром корпоративной программы стало приложение "ВСК Спорт", цель которого помочь сотрудникам, клиентам и партнерам найти баланс между работой и отдыхом. Пользователям доступны чат-сообщества по интересам, спортивные челенджи, ЗОЖ-конкурсы, мастер-классы экспертов по питанию, сну, медитации и продуктивности.

Приложение синхронизируется с популярными фитнес-трекерами для автоматического учета активности. Глобальная цель проекта — общими усилиями команды ВСК преодолеть 10 миллионов км к 35-летию компании. Для участия нужно выполнить четыре простых шага: скачать приложение, ввести код, заполнить профиль и подключить трекер. На сегодня в программе уже задействовано более 3000 сотрудников по всей России, объединенных в 50 команд.

Дополнительным ресурсом для команды стал портал "ВСК после работы". Здесь сотрудники могут забронировать домик на базе отдыха "ВСК Переделки", зарезервировать корт для игры в падел или выбрать экскурсию. Только за сентябрь 2025 года площадку для падел посетили 545 человек, проведя 114 тренировок.

"Приложение доступно нашим клиентам, партнерам и страховым агентам. Мы ищем креативные решения, чтобы вовлекать в спорт как активных сотрудников, так и тех, для кого регулярная физическая активность раньше не была образом жизни.

Достигнутый результат укрепляет корпоративный дух и задает новый вектор для развития наших спортивных и бизнес инициатив. Мы намерены использовать этот импульс, чтобы развивать командную работу и взаимодействие между подразделениями компании", — отметила Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом ВСК.

