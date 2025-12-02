"ВСК Спорт" признан спортивной корпоративной программой года

Страховой Дом ВСК стал дважды "серебряным" призером IV Национальной премии в области развития корпоративного спорта ARCORPS AWARDS 2025. ВСК получил награду сразу в двух номинациях — "Прорыв года в области развития корпоративного спорта" и "Лучшая программа по внутренним коммуникациям".
Популяризация здорового образа жизни и спорта — важная часть стратегии ВСК. Компания не только регулярно проводит спортивные состязания в своих филиалах, но и поддерживает участие сотрудников и топ-менеджеров в соревнованиях. Ценности заботы о здоровье и превентивной профилактики также интегрированы в клиентские продукты ВСК.
Цифровым ядром корпоративной программы стало приложение "ВСК Спорт", цель которого помочь сотрудникам, клиентам и партнерам найти баланс между работой и отдыхом. Пользователям доступны чат-сообщества по интересам, спортивные челенджи, ЗОЖ-конкурсы, мастер-классы экспертов по питанию, сну, медитации и продуктивности.
Приложение синхронизируется с популярными фитнес-трекерами для автоматического учета активности. Глобальная цель проекта — общими усилиями команды ВСК преодолеть 10 миллионов км к 35-летию компании. Для участия нужно выполнить четыре простых шага: скачать приложение, ввести код, заполнить профиль и подключить трекер. На сегодня в программе уже задействовано более 3000 сотрудников по всей России, объединенных в 50 команд.
Дополнительным ресурсом для команды стал портал "ВСК после работы". Здесь сотрудники могут забронировать домик на базе отдыха "ВСК Переделки", зарезервировать корт для игры в падел или выбрать экскурсию. Только за сентябрь 2025 года площадку для падел посетили 545 человек, проведя 114 тренировок.
"Приложение доступно нашим клиентам, партнерам и страховым агентам. Мы ищем креативные решения, чтобы вовлекать в спорт как активных сотрудников, так и тех, для кого регулярная физическая активность раньше не была образом жизни.
Достигнутый результат укрепляет корпоративный дух и задает новый вектор для развития наших спортивных и бизнес инициатив. Мы намерены использовать этот импульс, чтобы развивать командную работу и взаимодействие между подразделениями компании", — отметила Валерия Миненкова, руководитель блока организационного развития и управления персоналом ВСК.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.