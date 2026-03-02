16+
Спорт

"КуйбышевАзот" поддержал проведение Чемпионата России по зимним видам парусного спорта "Жигулевское море"

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 25 февраля по 1 марта 2026 года на Куйбышевском водохранилище в Тольятти прошли соревнования по зимним видам парусного спорта. Официальным партнером соревнований выступило ПАО "КуйбышевАзот".

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

В Чемпионате приняли участие профессионалы и спортсмены-любители из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Марий Эл, Пермского края, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Оренбургской, Самарской, Тюменской и Челябинской областей. Профессионалы боролись за медали Чемпионата России, а любители — за звание победителей марафона "Жигулёвское море".

Отличительной особенностью соревнований этого года стали ориентиры на дистанции для спортсменов — знаковые природные достопримечательности Самарского края: Молодецкий и Усинский курганы, Грунина гора, река Уса, новый мост через Волгу, Муравьиные острова и яхт-клуб "Дружба".

В первые три дня состоялись гонки Чемпионата России в дисциплине "марафон", в которых приняли участие сильнейшие сноукайтеры, в официальном и в неофициальном зачетах. Участники преодолевали в общей сложности от 60 до 90 километров дистанции каждый день. 28 февраля и 1 марта параллельно с Чемпионатом России прошли соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.

Мероприятие, прошедшее при поддержке ПАО "КуйбышевАзот", в очередной раз продемонстрировало социальные приоритеты предприятия, много лет назад взявшего курс на развитие и поддержку парусного спорта в Самарской области и внесшего большой вклад в воспитание юных спортсменов.

Татьяна Герасименко, директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот":

"КуйбышевАзот" на протяжении многих лет поддерживает и развивает парусный спорт в Тольятти. Серьезные инвестиции в инфраструктуру, подготовку спортсменов и проведение соревнований самого высокого уровня в акватории Куйбышевского водохранилища приносят свои результаты как на российской, так и на международной спортивной арене. Партнерское участие в таких мероприятиях, как Чемпионат России по зимним видам парусного спорта имеет важное стратегическое значение — это не только вклад в воспитание будущих чемпионов, популяризацию здорового образа жизни, но и укрепление спортивного потенциала региона".

