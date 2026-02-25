Самарские самбисты стали призерами первенства России

В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. В числе призеров — спортсмены сборной Самарской области.

Екатерина Фадеева в весовой категории до 80 кг заняла второе место и получила право представить сборную России на первенстве Европы, которое пройдет в апреле в Сербии. Бронзу в весе до 80 кг завоевала Екатерина Ягич. Обе спортсменки тренируются у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой.

В разделе "боевое самбо" в весе до 79 кг на третью ступень пьедестала пьедестала поднялся Осман Далгатов, воспитанник тренера Наила Будакова.