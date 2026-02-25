Самарские самбисты стали призерами первенства России

В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. В числе призеров — спортсмены сборной Самарской области.
Екатерина Фадеева в весовой категории до 80 кг заняла второе место и получила право представить сборную России на первенстве Европы, которое пройдет в апреле в Сербии. Бронзу в весе до 80 кг завоевала Екатерина Ягич. Обе спортсменки тренируются у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой.
В разделе "боевое самбо" в весе до 79 кг на третью ступень пьедестала пьедестала поднялся Осман Далгатов, воспитанник тренера Наила Будакова.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?