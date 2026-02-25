16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские самбисты стали призерами первенства России Кирилл Мануйло взял "серебро" на Кубке России по современному пятиборью Спортивная борьба в Самарской области получила статус базового вида спорта: что это меняет Тольяттинка взяла "серебро" на соревнованиях по всестилевому каратэ "Москва Златоглавая" Алиса Ангелова выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо

Единоборства Спорт

Самарские самбисты стали призерами первенства России

КАЗАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. В числе призеров — спортсмены сборной Самарской области.

Екатерина Фадеева в весовой категории до 80 кг заняла второе место и получила право представить сборную России на первенстве Европы, которое пройдет в апреле в Сербии. Бронзу в весе до 80 кг завоевала Екатерина Ягич. Обе спортсменки тренируются у Анны Сараевой и Александры Ехлаевой.

В разделе "боевое самбо" в весе до 79 кг на третью ступень пьедестала пьедестала поднялся Осман Далгатов, воспитанник тренера Наила Будакова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1