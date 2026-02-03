Кирилл Мануйло взял "серебро" на Кубке России по современному пятиборью

В Кирове завершились первые крупные турниры 2026 г. по современному пятиборью — первый этап традиционного Кубка Павла Леднева, на котором соревнуются атлеты из России и Белоруссии, и совмещенный с ним Кубок России.

В личном первенстве среди мужчин третье место в Кубке Леднева занял спортсмен из Самарской области Кирилл Мануйло, которому удалось подняться в топ-3 по итогам лазер-рана с 18-го места.

Без учета результатов белорусских спортсменов в Кубке России по современному пятиборью Кирилл Мануйло стал вторым.