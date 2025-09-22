16+
Единоборства Спорт

Самарские дзюдоистки взяли два "золота" и "бронзу" на турнире в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Челябинске прошли всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти бронзового медалиста Олимпийских Игр-1988, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Григория Веричева.

На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов. Финалисты в каждой категории зарабатывали квалификацию на участие в чемпионате России по дзюдо.

Победительницами соревнований стали спортсменки из Самарской области: Стефания Власова, воспитанница Сергея Герасимова, выиграла в весовой категории 63 кг, а Мария Иванова, тренирующаяся у Ирины Заблудиной, — в категории 78+ кг.

Арианна Конокова (тренер — Ирина Заблудина) в весе 48 кг стала бронзовым призером.

