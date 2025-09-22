Самарские дзюдоистки взяли два "золота" и "бронзу" на турнире в Челябинске

В Челябинске прошли всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти бронзового медалиста Олимпийских Игр-1988, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Григория Веричева.
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов. Финалисты в каждой категории зарабатывали квалификацию на участие в чемпионате России по дзюдо.
Победительницами соревнований стали спортсменки из Самарской области: Стефания Власова, воспитанница Сергея Герасимова, выиграла в весовой категории 63 кг, а Мария Иванова, тренирующаяся у Ирины Заблудиной, — в категории 78+ кг.
Арианна Конокова (тренер — Ирина Заблудина) в весе 48 кг стала бронзовым призером.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?