Боксер Павел Сосулин проведет бой с Хорхе Фортеа на сцене самарского театра оперы и балета

6 ноября в самарском театре оперы и балета российский боксер Павел Сосулин (12-0, КО 6) проведет защиту пояса IBA Intercontinental в первом среднем весе против испанца Хорхе Фортеа (25-4-1, КО 10), сообщает Федерация бокса России. Этот 10-раундовый бой возглавит турнир "IBA.PRO 12", который пройдет в рамках форума "Россия — спортивная держава".

В последний раз Сосулин выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда раздельным решением судей победил соотечественника Магомеда Курбанова и защитил пояс WBA Gold. Сосулин входит в топ-25 рейтинга первого среднего веса на портале Boxrec. В рейтинге WBA россиянин занимает вторую строчку. Фортеа возглавляет рейтинг среди испанских боксеров первого среднего веса. По ходу карьеры Фортеа боксировал с двумя действующими чемпионами — Ксандером Зайасом и Бахрамом Муртазалиевым. Свой последний бой Фортеа провел в апреле в Испании, досрочно победив колумбийца Рубена Ангуло.

Также в рамках "IBA.PRO 12" будет разыгран пояс WBA Asia East в первом среднем весе между россиянином Эдгардом Москвичевым (19-2-2, КО 7) и Улугбеком Собировым (15-5, КО 9) из Узбекистана. В со-главном поединке шоу российский полутяжеловес Али Измаилов (13-0, КО 9) встретится с иранцем Мейсамом Гешлаги (5-2-1, КО 4), который в своем последнем бою победил Дениса Савицкого. Эти поединки будут рассчитаны на 10 раундов.

Турнир "IBA.PRO 12" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России. В прямом эфире вечер бокса будет показан на телеканале "Матч ТВ".

Турнир "IBA.PRO 12" входит в программу главного спортивного форума страны "Россия — Спортивная держава". Регистрация на форум уже отрыта, с программой можно ознакомится на сайте. Оператор — Фонд Росконгресс.