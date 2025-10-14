Боксер Павел Сосулин проведет бой с Хорхе Фортеа на сцене самарского театра оперы и балета

6 ноября в самарском театре оперы и балета российский боксер Павел Сосулин (12-0, КО 6) проведет защиту пояса IBA Intercontinental в первом среднем весе против испанца Хорхе Фортеа (25-4-1, КО 10), сообщает Федерация бокса России. Этот 10-раундовый бой возглавит турнир "IBA.PRO 12", который пройдет в рамках форума "Россия — спортивная держава".
В последний раз Сосулин выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда раздельным решением судей победил соотечественника Магомеда Курбанова и защитил пояс WBA Gold. Сосулин входит в топ-25 рейтинга первого среднего веса на портале Boxrec. В рейтинге WBA россиянин занимает вторую строчку. Фортеа возглавляет рейтинг среди испанских боксеров первого среднего веса. По ходу карьеры Фортеа боксировал с двумя действующими чемпионами — Ксандером Зайасом и Бахрамом Муртазалиевым. Свой последний бой Фортеа провел в апреле в Испании, досрочно победив колумбийца Рубена Ангуло.
Также в рамках "IBA.PRO 12" будет разыгран пояс WBA Asia East в первом среднем весе между россиянином Эдгардом Москвичевым (19-2-2, КО 7) и Улугбеком Собировым (15-5, КО 9) из Узбекистана. В со-главном поединке шоу российский полутяжеловес Али Измаилов (13-0, КО 9) встретится с иранцем Мейсамом Гешлаги (5-2-1, КО 4), который в своем последнем бою победил Дениса Савицкого. Эти поединки будут рассчитаны на 10 раундов.
Турнир "IBA.PRO 12" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России. В прямом эфире вечер бокса будет показан на телеканале "Матч ТВ".
Турнир "IBA.PRO 12" входит в программу главного спортивного форума страны "Россия — Спортивная держава". Регистрация на форум уже отрыта, с программой можно ознакомится на сайте. Оператор — Фонд Росконгресс.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?