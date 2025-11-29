16+
Общество

На ул. Дачной в Самаре на 10 дней ограничат движение транспорта

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

В связи с этим с 05:00 1 декабря до 23:59 10 декабря будет ограничено движение на участке протяженностью около 100 метров от улицы Чернореченской в сторону улицы Коммунистической.

По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.

