Общество

Стало известно, когда в Самарской области отступят морозы

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 27 по 30 января. По данным синоптиков, морозы отступят уже к среде - в дневное время в регионе "потеплеет" до -7...-12 °C.

Фото: Александра Белова

Во вторник, 27 числа, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью прогнозируется неустойчивый слабы ветер, температура воздуха -22…-27 °C, местами до -32°C. Днем установится переменная облачность, ветер южный, 7…12 м/с, температура воздуха -13…-18 °C.

28 числа в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20 °C, днем -7…-12 °C.

В четверг, 29 января, местами по области выпадет небольшой снег. Ветер южный, 8…13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -5…-10 °C.

К пятнице потеплеет еще больше. Прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер Южный, юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5…-10 °C, в дневные -2…-7 °C.

