Стало известно, когда в Самарской области отступят морозы

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 27 по 30 января. По данным синоптиков, морозы отступят уже к среде - в дневное время в регионе "потеплеет" до -7...-12 °C.

Фото: Александра Белова