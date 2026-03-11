16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ТГУ стал лауреатом премии правительства РФ в области качества Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда "Система" Сбер: на программу "МАЯКИ" подали заявки более чем 6 тыс. студентов В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции общества "Знание" к Международному женскому дню Более 610 экспертов, 600 обучающихся из 190 образовательных организаций: в Самарской области завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы"

Образование Общество

ТГУ стал лауреатом премии правительства РФ в области качества

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) подтвердил статус одного из лидеров в области менеджмента качества, став лауреатом премии правительства Российской Федерации 2025 г. в области качества. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: фото предоставлено ТГУ

"Поздравляем и гордимся нашим университетом! ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1000 человек. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. В стране всего пять  организаций, кто также становился трижды лауреатами", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.  

Премия правительства РФ в области качества - крупнейший национальный проект в сфере менеджмента качества, учрежденный в 1996 году. В 2026 г. отмечается 30-летие премии. Ежегодно она присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления. За историю конкурса его участниками стали более 5 тыс. организаций. Лауреаты получают право использовать символику премии в рекламных материалах, подтверждая свой высокий статус и деловое совершенство. Состав Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества сформирован из числа первых лиц аппарата правительства РФ, администрации президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти и руководителей деловых объединений. В него входят руководители Минпромторга РФ, Минздрава РФ, Минстроя РФ, Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ, Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Роскачества, Росстандарта, Росаккредитации и других ведомств.

"30 лет премии правительства России в области качества - юбилей, который подтверждает: системная работа над повышением эффективности производства и управления стала неотъемлемой частью корпоративной культуры отечественного бизнеса. Сегодня качество - не просто соответствие стандартам, а важнейшее конкурентное преимущество, которое позволяет нашим предприятиям успешно работать как на внутреннем рынке, так и на внешних контурах. Лауреаты премии - это лидеры, которые доказывают: российская продукция и услуги способны задавать самую высокую планку. Уверен, что накопленный за три десятилетия опыт и лучшие практики участников премии внесут свой вклад в укрепление технологического суверенитета и будут способствовать выполнению задач, поставленных президентом страны по обеспечению технологического лидерства", - отметил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества.

Министр промышленности и торговли РФ, заместитель председателя Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества Антон Алиханов подчеркнул, что "на протяжении 30 лет премия правительства России в области качества остается важнейшим ориентиром для отечественных компаний промышленного сектора. За прошедшее время лауреатами стали 274 компании из 53 регионов России, подтвердившие свое лидерство в организации производственных процессов и выпуске продукции с лучшими потребительскими свойствами".

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что "премия правительства Российской Федерации в области качества - не просто награда, а мощный инструмент развития отечественной экономики. А культура качества становится нормой для российского бизнеса и госорганизаций, а лауреаты и дипломанты премии задают эталон, на который равняются другие предприятия". 
ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1 тыс. человек, разделив эту высокую оценку с ведущими предприятиями и учреждениями страны. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. Впервые университет получил премию в 2010 г. по итогам 2009 г., став единственным образовательным учреждением России, отмеченным наградой в своей категории. В 2018 г. вуз получил статус дипломанта, что позволило ему вновь участвовать в конкурсе. В 2019 г. ТГУ во второй раз завоевал звание лауреата в условиях ужесточившихся требований, синхронизированных с европейской моделью EFQM (Европейского фонда управления качеством).

В 2025 г. ТГУ прошел строгий отбор 29-го конкурса, выйдя в очный этап. В сентябре комиссия премии Правительства РФ в области качества работала в университете в течение недели. Эксперты оценивали вуз по девяти ключевым критериям модели, включая лидерство, политику и стратегию, управление персоналом и ресурсами, процессы и результаты для потребителей и общества.

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, современная модель премии стала более рискоориентированной. По его словам, эксперты сегодня оценивают не только текущие результаты, но и то, насколько эффективно организация выявляет риски и корректирует свою работу в соответствии с ними. Михаил Криштал подчеркнул, что принципы постоянной самооценки, корректировки методов и подходов, заложенные в модели премии, всегда были понятны и близки университету - ТГУ изначально выстраивал свою работу именно в этой логике.

По итогам работы в университете эксперты направили свое заключение в секретариат премии, а совет премии под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова выбрал лауреатов.

Победа ТГУ в 2025 г. - результат системной работы по развитию университета, реализации стратегических проектов в рамках федеральных проектов "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы", развития цифровых сервисов через масштабирование системы высшего образования онлайн (проект "Росдистант 2.0"), а также тесного сотрудничества с индустриальными партнерами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5