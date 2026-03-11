ТГУ стал лауреатом премии правительства РФ в области качества

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) подтвердил статус одного из лидеров в области менеджмента качества, став лауреатом премии правительства Российской Федерации 2025 г. в области качества. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Поздравляем и гордимся нашим университетом! ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1000 человек. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. В стране всего пять организаций, кто также становился трижды лауреатами", - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Премия правительства РФ в области качества - крупнейший национальный проект в сфере менеджмента качества, учрежденный в 1996 году. В 2026 г. отмечается 30-летие премии. Ежегодно она присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления. За историю конкурса его участниками стали более 5 тыс. организаций. Лауреаты получают право использовать символику премии в рекламных материалах, подтверждая свой высокий статус и деловое совершенство. Состав Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества сформирован из числа первых лиц аппарата правительства РФ, администрации президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти и руководителей деловых объединений. В него входят руководители Минпромторга РФ, Минздрава РФ, Минстроя РФ, Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ, Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Роскачества, Росстандарта, Росаккредитации и других ведомств.

"30 лет премии правительства России в области качества - юбилей, который подтверждает: системная работа над повышением эффективности производства и управления стала неотъемлемой частью корпоративной культуры отечественного бизнеса. Сегодня качество - не просто соответствие стандартам, а важнейшее конкурентное преимущество, которое позволяет нашим предприятиям успешно работать как на внутреннем рынке, так и на внешних контурах. Лауреаты премии - это лидеры, которые доказывают: российская продукция и услуги способны задавать самую высокую планку. Уверен, что накопленный за три десятилетия опыт и лучшие практики участников премии внесут свой вклад в укрепление технологического суверенитета и будут способствовать выполнению задач, поставленных президентом страны по обеспечению технологического лидерства", - отметил Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества.

Министр промышленности и торговли РФ, заместитель председателя Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества Антон Алиханов подчеркнул, что "на протяжении 30 лет премия правительства России в области качества остается важнейшим ориентиром для отечественных компаний промышленного сектора. За прошедшее время лауреатами стали 274 компании из 53 регионов России, подтвердившие свое лидерство в организации производственных процессов и выпуске продукции с лучшими потребительскими свойствами".

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что "премия правительства Российской Федерации в области качества - не просто награда, а мощный инструмент развития отечественной экономики. А культура качества становится нормой для российского бизнеса и госорганизаций, а лауреаты и дипломанты премии задают эталон, на который равняются другие предприятия".

ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1 тыс. человек, разделив эту высокую оценку с ведущими предприятиями и учреждениями страны. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. Впервые университет получил премию в 2010 г. по итогам 2009 г., став единственным образовательным учреждением России, отмеченным наградой в своей категории. В 2018 г. вуз получил статус дипломанта, что позволило ему вновь участвовать в конкурсе. В 2019 г. ТГУ во второй раз завоевал звание лауреата в условиях ужесточившихся требований, синхронизированных с европейской моделью EFQM (Европейского фонда управления качеством).

В 2025 г. ТГУ прошел строгий отбор 29-го конкурса, выйдя в очный этап. В сентябре комиссия премии Правительства РФ в области качества работала в университете в течение недели. Эксперты оценивали вуз по девяти ключевым критериям модели, включая лидерство, политику и стратегию, управление персоналом и ресурсами, процессы и результаты для потребителей и общества.

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, современная модель премии стала более рискоориентированной. По его словам, эксперты сегодня оценивают не только текущие результаты, но и то, насколько эффективно организация выявляет риски и корректирует свою работу в соответствии с ними. Михаил Криштал подчеркнул, что принципы постоянной самооценки, корректировки методов и подходов, заложенные в модели премии, всегда были понятны и близки университету - ТГУ изначально выстраивал свою работу именно в этой логике.

По итогам работы в университете эксперты направили свое заключение в секретариат премии, а совет премии под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова выбрал лауреатов.

Победа ТГУ в 2025 г. - результат системной работы по развитию университета, реализации стратегических проектов в рамках федеральных проектов "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы", развития цифровых сервисов через масштабирование системы высшего образования онлайн (проект "Росдистант 2.0"), а также тесного сотрудничества с индустриальными партнерами.