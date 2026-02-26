16+
Образование Общество

Чемпионат "Профессионалы" в Самарской области — новые компетенции и возможности для молодёжи

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области продолжается региональный этап чемпионата "Профессионалы" — ключевого события для системы среднего профессионального образования.

Фото: Центр профессионального образования Самарской области

Ежегодно организаторы и эксперты формируют перечень компетенций чемпионата, учитывая актуальные запросы работодателей и приоритеты экономики региона. В 2026 году линейка направлений расширена сразу на семь новых компетенций — от банковского дела и цифрового дизайна до социальной работы, коррекционной педагогики и правоохранительной деятельности.

Последняя реализуется при поддержке ГУ МВД России по Самарской области и ориентирована на практическую подготовку кадров для государственной службы и социальной сферы. Площадка для ее проведения организована в Поволжском государственном колледже. Всего здесь проходят соревнования по 10 компетенциям среди студентов и по 6 — среди школьников, формируя единую профессиональную траекторию: от профориентации до освоения прикладных навыков. Компетенция "Правоохранительная деятельность (Полицейский)" построена на выполнении модулей, максимально приближённых к реальной служебной деятельности.

"Участников ждёт выполнение пяти модулей с комплексными заданиями — от боевой подготовки и административной практики до работы криминалистической группы и осмотра места происшествия с применением беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделено физической подготовке и оказанию первой медицинской помощи. Благодаря совместной работе администрации нашего колледжа, ГУ МВД России по Самарской области и Центра профессионального образования создана уникальная площадка для развития профессиональных компетенций. В планах — дальнейшее развитие направления и расширение возможностей для юниорского участия", — поделилась Татьяна Якубова, главный эксперт компетенции "Правоохранительная деятельность".

Чемпионат "Профессионалы", как часть федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", является инструментом подготовки востребованных специалистов, обеспечивая прямую связь системы СПО с работодателями и задачами регионального развития.

"В Самарской области впервые реализуется такая совместная программа, которая дает студентам дополнительную возможность получить знания и навыки для дальнейшей работы в правоохранительных органах. Чемпионат "Профессионалы" выполняет важную миссию: он позволяет охватить молодёжь со всех сторон и через практику, взаимодействие с работодателями и погружение в реальные профессиональные задачи, показать возможности для будущего развития и карьерного роста", — поделился подполковник полиции, индустриальный эксперт компетенции "Правоохранительная деятельность" Рафаэль Тросимов.

Чемпионат укрепляет партнёрство образовательных организаций и предприятий, повышает престиж рабочих профессий и специальностей СПО. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Самарской области завершится 28 февраля. Победители представят регион на итоговых (межрегиональных) соревнованиях и в финале чемпионата.

