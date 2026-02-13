16+
Сюжеты:
Образование Общество

Самарских школьников познакомят с принципом работы рекомендательных систем на "Уроке цифры"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер "Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому".

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство". Организаторами проекта выступают АНО "Цифровая экономика", министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерство просвещения РФ.

Эксперты Авито во второй раз сотрудничают с проектом. Новый урок посвящен продуктам, основанным на данных и машинном обучении. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию.

"Понимание принципов работы рекомендательных систем, позволит ребятам не только понять, откуда появляются и как работают персонифицированные предложения, но и возможно, со временем, они сами смогут разрабатывать подобные решения", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску.

По сюжету ученики вместе с главными героями — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления – от данных до решения — и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы. Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями.

Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам. 27 февраля 2026 года в 9:30 (мск) пройдет федеральный открытый "Урок цифры" на тему "Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому". К онлайн-участию приглашаются учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций.

"Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе", — подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

"Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией", — отметила Юлия Горячкина, директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика".

За успешное прохождение "Урока цифры" от Авито ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

