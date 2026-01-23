"Тольяттиазот" поздравил с Днем студенчества опорный вуз города Тольятти

ТОАЗ принял участие в праздничном мероприятии вуза-партнера, посвященном Дню российского студенчества. На торжественном приеме ректора Тольяттинского государственного университета (ТГУ) представители Компании вручили подарки лучшим студентам института машиностроения, химии и энергетики.

В рамках сотрудничества "Тольяттиазот" и ТГУ выстроили системную работу по популяризации технических и химических специальностей. Она заключается в комплексном подходе, который позволяет обеспечить подготовку квалифицированных кадров для действующего производства. Эффективное взаимодействие обусловлено поддержкой университета, а также специальными программами Компании, включающими практики, стажировки и целевое обучение.

За последние 10 лет "Тольяттиазот" открыл в ТГУ лабораторию и лекционный зал, оснастил оборудованием профильный институт и центр кибербезопасности, а также создал коворкинг-зону — универсальное пространство для работы и отдыха. Общий объем финансирования составил более 24 млн рублей.

Для студентов вуза в ТОАЗе на постоянной основе проводятся профориентационные встречи, организуются производственные и преддипломные практики, оплачиваемые стажировки. Сотрудники Компании в качестве экспертов участвуют в защите выпускных квалификационных работ и профессиональных Советах, а преподаватели вуза являются кураторами профильных смен и проектов "Тольяттиазота" для талантливых школьников.

Начиная с 2022 года, с выпускниками Тольяттинского государственного университета заключаются договоры целевого обучения, предполагающие выплату повышенной стипендии и гарантированное трудоустройство на предприятие. На производстве за каждым молодым специалистом закрепляется наставник, обеспечивающий плавную интеграцию в рабочие процессы.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Студенческие годы закладывают фундамент для профессиональных достижений. Именно в этот период строятся амбициозные планы, рождаются креативные идеи и планируются грандиозные проекты. "Тольяттиазот" ценит в молодежи смелость, энергичность и стремление к успеху. Эти качества вкупе с уникальным опытом старожилов производства позволяют двигать химическую промышленность города вперед, определяя надежное будущее региона в целом".