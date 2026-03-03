16+
Образование Общество

Названы пять финалистов конкурса "Учитель года Самарской области-2026"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области подвели промежуточные итоги регионального конкурса "Учитель года". Из 21 педагога жюри отобрало пять лучших, сообщает минобр региона.

В число финалистов вошли учитель биологии школы №49 Самары Алексей Аполинаров, учитель физической культуры школы №47 Тольятти Александр Добкин, учитель информатики Центра образования п. Варламово Артем Чудин, учитель физики Образовательного центра Южного города Максим Зинков и учитель биологии самарского лицея "Престиж" Станислава Яницкая.

