Названы пять финалистов конкурса "Учитель года Самарской области-2026"

В Самарской области подвели промежуточные итоги регионального конкурса "Учитель года". Из 21 педагога жюри отобрало пять лучших, сообщает минобр региона.
В число финалистов вошли учитель биологии школы №49 Самары Алексей Аполинаров, учитель физической культуры школы №47 Тольятти Александр Добкин, учитель информатики Центра образования п. Варламово Артем Чудин, учитель физики Образовательного центра Южного города Максим Зинков и учитель биологии самарского лицея "Престиж" Станислава Яницкая.
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу