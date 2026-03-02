16+
Образование Общество

"Тольяттиазот" провел новый этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В ДК "Тольяттиазот" состоялся очередной этап третьего сезона масштабного проекта "Планета ТОАЗиЯ", который объединил 12 образовательных учреждений Тольятти и муниципального района Ставропольский. Более 120 школьников решали задания олимпиады по химии, писали сочинение и впервые отвечали на вопросы экологического диктанта.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках мероприятия команда каждой школы распределилась на группы. Наибольшее количество участников выбрали экодиктант, который включал в себя 50 вопросов по краеведению, биологии, сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию. Больше всего баллов набрали Ева Белова из школы № 25, Инга Шалагина из школы № 41 и Дарина Живаева из гимназии № 39.

Олимпиаду, включающую задания по органической и неорганической химии, написали 37 участников. Вопросы были сформулированы как рассказ о корпоративном герое ТОАЗа Толике Азотове, который учится в инженерно-техническом классе, наблюдает за явлениями природы и проводит химические опыты.

Проверял результаты олимпиады заведующий кафедрой "Химическая технология и ресурсосбережение" Тольяттинского государственного университета (ТГУ), кандидат химических наук Сергей Соков. Первое место заняла ученица лицея № 60 Арина Доценко, серебро — у Никиты Пашистова из гимназии № 39, третье место — у Музамбилы Ахмадбоевой (школа № 18). Тройка призеров получит по семь дополнительных баллов при поступлении в ТГУ.

Сочинение на тему "ИИ: вред или благо для человечества" написали 37 школьников. Оценивали работы сотрудники редакции корпоративной газеты "Тольяттиазота". Места распределились следующим образом: первое — Полина Мещерякова из школы № 41, второе — Дарина Тарасенко из кадетской школы № 55, третье — Аделина Асьмаева из школы № 75. Специальный приз редакции получила ученица кадетской школы № 55 Лада Кристич-Кнестяпина.

На следующем этапе проекта участники будут защищать научно-практические работы. Финал третьего сезона "Планеты ТОАЗиЯ" состоится в мае. Победитель получит 1 млн рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

На данном проекте химики сидят рядом с экологами, что очень символично, потому что политика "Тольяттиазота" неразрывно связана с природоохранной деятельностью. Экоповестка интегрирована в производственные процессы Компании и сфокусирована на модернизации оборудования, снижении выбросов и безопасном производстве. ТОАЗ активно реализует природоохранные мероприятия, подтверждая приверженность принципам устойчивого развития, а также занимается экопросвещением подрастающего поколения, чтобы школьники смогли лучше узнать природу родного края и внести свой вклад в охрану окружающей среды.

