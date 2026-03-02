16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о проверке системы оповещения В Самаре на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан Губернатор поручил оказать помощь организации "Мать солдата" Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня сил специальных операций

Губернатор Власть и политика

В Самаре на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в ходе которого рассмотрели обращения граждан.

Информацию об инцидентах в соцсетях за неделю представила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она доложила о работах, проведенных по обращениям жителей.

Так, в Самаре на ул. Свободы, д. 76 управляющая компания сделала ремонт в подъезде, где несколько лет назад произошел пожар. Ранее с такой просьбой обратился участник СВО. Кроме того, в Самаре ликвидирована утечка на сетях водоснабжения на улице Стара-Загора, д. 130.

Самарцы сообщили о вандализме на остановке общественного транспорта "Совхоз Волгарь". Стеклянная конструкция могла рассыпаться в любой момент — силами служб благоустройства Самары остановочный павильон отремонтировали. Также в Самаре восстановили остановочный павильон около станции метро "Победа". Остановка была повреждена вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Далее Дина Черемушкина сообщила о проблемах, с которыми обратились жители. Все обращения незамедлительно взяты в работу.

Самарцы попросили восстановить дорожное полотно на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. На этом участке в конце прошлого года проводились работы на сетях, сейчас там образовался провал. Жители с. Хрящевка Ставропольского района просят отремонтировать кровлю в доме № 38 "А" на ул. Полевой. Вода заливает счетчики электроэнергии. Жители города Отрадный просят ликвидировать протечку кровли в доме на ул. Отрадная, д. 10. Проблема возникает ежегодно в период снеготаяния. Были и другие обращения.

"Прошу коллег, глав муниципальных районов и профильных специалистов в кратчайшие сроки отреагировать и выехать на места. И привести в порядок то, что было обозначено. Все сообщения, которые нам поступают в систему "Инцидент Менеджмент" всегда отрабатывать таким образом", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона рассмотрел обращения, поступившие ему через национальный мессенджер Макс, в числе которых было обращение от жителей микрорайона Сердовино города Сызрани. Они попросили решить проблему с центральной канализацией.

"Более месяца канализационные стоки уходят через верх колодцев в подвалы многоквартирных домов, по причине постоянных засоров. Временные меры не помогают устранить проблему", — написали сызранцы.

Исполняющий обязанности главы г. о. Сызрань Андрей Советкин сообщил, что засор полностью устранен, проложена новая труба и до конца этой недели будет установлен новый колодец.

"Когда работы все закончатся, и вы лично убедитесь в их качестве, мне отдельно об этом доложите", — сказал глава региона Андрею Советкину.

Следующий вопрос, который требует решения, касался водоснабжения микрорайона Северный поселка Мирный Красноярского района. Жители микрорайона, среди которых молодые и многодетные семьи, сообщили Вячеславу Федорищеву об отсутствии центрального водопровода: "Жилые дома построены, но проживание затруднено из-за отсутствия элементарных удобств".

Глава муниципального района Красноярский Юрий Горяинов доложил, что выделено дополнительное финансирование на обустройство двух новых водозаборных скважин. Одна водозаборная скважина обустроена в IV квартале 2025 года, вторая будет обустроена во II квартале 2026 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5