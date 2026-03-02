В Самаре на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в ходе которого рассмотрели обращения граждан.

Информацию об инцидентах в соцсетях за неделю представила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина. Она доложила о работах, проведенных по обращениям жителей.

Так, в Самаре на ул. Свободы, д. 76 управляющая компания сделала ремонт в подъезде, где несколько лет назад произошел пожар. Ранее с такой просьбой обратился участник СВО. Кроме того, в Самаре ликвидирована утечка на сетях водоснабжения на улице Стара-Загора, д. 130.



Самарцы сообщили о вандализме на остановке общественного транспорта "Совхоз Волгарь". Стеклянная конструкция могла рассыпаться в любой момент — силами служб благоустройства Самары остановочный павильон отремонтировали. Также в Самаре восстановили остановочный павильон около станции метро "Победа". Остановка была повреждена вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Далее Дина Черемушкина сообщила о проблемах, с которыми обратились жители. Все обращения незамедлительно взяты в работу.

Самарцы попросили восстановить дорожное полотно на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. На этом участке в конце прошлого года проводились работы на сетях, сейчас там образовался провал. Жители с. Хрящевка Ставропольского района просят отремонтировать кровлю в доме № 38 "А" на ул. Полевой. Вода заливает счетчики электроэнергии. Жители города Отрадный просят ликвидировать протечку кровли в доме на ул. Отрадная, д. 10. Проблема возникает ежегодно в период снеготаяния. Были и другие обращения.



"Прошу коллег, глав муниципальных районов и профильных специалистов в кратчайшие сроки отреагировать и выехать на места. И привести в порядок то, что было обозначено. Все сообщения, которые нам поступают в систему "Инцидент Менеджмент" всегда отрабатывать таким образом", — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона рассмотрел обращения, поступившие ему через национальный мессенджер Макс, в числе которых было обращение от жителей микрорайона Сердовино города Сызрани. Они попросили решить проблему с центральной канализацией.

"Более месяца канализационные стоки уходят через верх колодцев в подвалы многоквартирных домов, по причине постоянных засоров. Временные меры не помогают устранить проблему", — написали сызранцы.

Исполняющий обязанности главы г. о. Сызрань Андрей Советкин сообщил, что засор полностью устранен, проложена новая труба и до конца этой недели будет установлен новый колодец.

"Когда работы все закончатся, и вы лично убедитесь в их качестве, мне отдельно об этом доложите", — сказал глава региона Андрею Советкину.

Следующий вопрос, который требует решения, касался водоснабжения микрорайона Северный поселка Мирный Красноярского района. Жители микрорайона, среди которых молодые и многодетные семьи, сообщили Вячеславу Федорищеву об отсутствии центрального водопровода: "Жилые дома построены, но проживание затруднено из-за отсутствия элементарных удобств".

Глава муниципального района Красноярский Юрий Горяинов доложил, что выделено дополнительное финансирование на обустройство двух новых водозаборных скважин. Одна водозаборная скважина обустроена в IV квартале 2025 года, вторая будет обустроена во II квартале 2026 года.