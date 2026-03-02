Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о проверке системы оповещения

В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области. В первой части обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения региона.

Глава региона сообщил о проведении всероссийской тренировки по отработке сигналов опасности, запланированной на 4 марта.

"По всей стране, включая Самарскую область, состоится масштабная Всероссийская проверка системы оповещения. Ее цель — подтвердить работоспособность всех элементов системы и проверить готовность служб к возможным чрезвычайным ситуациям", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил важность своевременной реакции на возможные угрозы:

"27 февраля у нас прозвучала ракетная опасность — уже посмотрели, как работает система, где есть недочеты, недостатки. Поручаю министерству региональной безопасности провести внимательную работу с федеральными структурами, отвечающими за безопасность, проанализировать и представить быстрые решения по доработке системы, чтобы не допускать огрехов, которые были допущены в пятницу" — заявил губернатор.

В рамках совещания были поставлены задачи по проверке и оценке работоспособности всех элементов системы оповещения — сирен, громкоговорителей, каналов SMS-рассылки, телевидения и радио, а также зоны их покрытия — особенно в отдаленных районах региона.

Кроме того, губернатор поручил актуализировать информационные материалы, в том числе памятки для населения, в особенности для детей и пожилых людей.

Также будет проведена проверка жилых зданий, в которых имеются подвальные помещения, пригодные использовать в качестве укрытий.

Губернатор подчеркнул важность совершенствования системы оповещения и своевременного информирования населения.