Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о проверке системы оповещения

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области. В первой части обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона сообщил о проведении всероссийской тренировки по отработке сигналов опасности, запланированной на 4 марта.

"По всей стране, включая Самарскую область, состоится масштабная Всероссийская проверка системы оповещения. Ее цель — подтвердить работоспособность всех элементов системы и проверить готовность служб к возможным чрезвычайным ситуациям", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона также отметил важность своевременной реакции на возможные угрозы:
"27 февраля у нас прозвучала ракетная опасность — уже посмотрели, как работает система, где есть недочеты, недостатки. Поручаю министерству региональной безопасности провести внимательную работу с федеральными структурами, отвечающими за безопасность, проанализировать и представить быстрые решения по доработке системы, чтобы не допускать огрехов, которые были допущены в пятницу" — заявил губернатор.

В рамках совещания были поставлены задачи по проверке и оценке работоспособности всех элементов системы оповещения — сирен, громкоговорителей, каналов SMS-рассылки, телевидения и радио, а также зоны их покрытия — особенно в отдаленных районах региона.

Кроме того, губернатор поручил актуализировать информационные материалы, в том числе памятки для населения, в особенности для детей и пожилых людей.

Также будет проведена проверка жилых зданий, в которых имеются подвальные помещения, пригодные использовать в качестве укрытий.

Губернатор подчеркнул важность совершенствования системы оповещения и своевременного информирования населения.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

