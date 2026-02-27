В регионе объявлена ракетная опасность

В Самарской области ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Внимание! В Самарской области ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что в Самаре работает система оповещения: сирену слышно в районе Центрального автовокзала, автостанции "Аврора", на улицах Коммунистической, Димитрова и Ставропольской и других районах города.

Аэропорт "Курумоч", а также соседние воздушные гавани в Казани, Нижнекамске и Чебоксарах закрыты на прием и выпуск самолетов. Ограничение действует с 13:46, сообщает Телеграм-канал Росавиации.