В Самаре после ДТП госпитализировали двух человек

В четверг, 26 февраля, в Советском районе Самары в ДТП пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 07:30 20-летний мужчина за рулем Datsun двигался по автодороге "Самара-Волгоград-Новокуйбышевск-1".

В пути следования, на 2 км указанной автодороги, он проехал перекресток в нарушении требований дорожных знаков и столкнулся с Renault Logan под управлением 56-летнего водителя. Водитель Datsun и 50-летняя женщина-пассажир Renault госпитализированы.