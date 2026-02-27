В Самаре пройдет плановая проверка системы оповещения населения

4 марта с 10:40 до 10:45 в Самаре состоится плановая комплексная проверка региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения, сообщает мэрия города.
В указанный период будут включаться электросирены и громкоговорящие устройства, размещенные на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей.
Работа электросирен означает сигнал "Внимание всем!". Управление гражданской защиты администрации городского округа Самара просит жителей при включении сирен сохранять спокойствие.
Последние комментарии
