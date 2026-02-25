16+
Общество

На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области на площадке компании "СладПром" (фабрика печенья "Сладкодаров") состоялось торжественное открытие музея специальной военной операции. Уникальность проекта в том, что экспозиция создана по инициативе и силами самого трудового коллектива предприятия, для которого тема патриотизма и поддержки бойцов стала личной.

Фото: ГБУ ДПО "Самара – АРИС"

Идея создания музея на территории Красноярского района родилась из реальной волонтерской деятельности. С первых дней СВО фабрика оказывает системную гуманитарную помощь фронту. В ответ на поддержку предприятие получило с передовой сотни писем, фотографий и личных историй. Многие из них связаны с семьями сотрудников, чьи родные сейчас находятся в зоне боевых действий.

"У наших сотрудников члены семей прямо сейчас находятся на защите нашей страны. Все это не смогло оставить нас в стороне. Этот зал сделан нашим коллективом, что укрепляет корпоративную культуру и объединяет команду", — отметил директор ООО "СладПром" Евгений Цимбалий.

В экспозиции представлены подлинные артефакты, переданные участниками СВО и волонтерами. Посетители могут увидеть элементы экипировки, фрагменты снарядов и военной техники. Особое место занимают вражеские и российские беспилотники. Как пояснил участник СВО и представитель общественного совета при ГУ МВД Максим Смирнов, среди экспонатов есть трофейный тяжелый дрон "Баба-Яга" и российский беспилотник "Гербера", используемый для разведки и создания ложных целей. Часть артефактов размещена под стеклянным полом, что создает эффект погружения в историю.
Для многих сотрудников событие стало глубоко личным. Алена, оператор линии фабрики, пришла на открытие в свитере своего сына, который уже год находится на передовой. "Очень переживаю за него, но горжусь им. Открытие таких пространств важно для всех нас — это сохраняет связь с защитниками и чтит память героев", — поделилась женщина.

"СладПром" является примером социально-ответственного бизнеса. Компания не только реализует патриотические проекты, но и активно инвестирует в развитие производства и сельской территории. За последние два года объем инвестиций в модернизацию мощностей составил 432 млн рублей, а выручка предприятия в прошлом году достигла 738 млн рублей.

"Такие предприятия не только активно развиваются сами, но и дают импульс развития сельским территориям, уделяют большое внимание реализации социально-значимых проектов, посвященных, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению памяти о подвигах героев сегодняшних дней. Со своей стороны, готовы оказывать таким компаниям всестороннюю поддержку", — подчеркнул врио зампредседателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Предприятие пользуется инструментами господдержки, включая льготное кредитование и участие в федеральном проекте "Производительность труда", что позволяет повышать эффективность процессов.
"Когда промышленное предприятие становится центром формирования ценностей, это говорит о высокой ответственности собственников и команды. Это укрепляет связь между производством, обществом и территорией", — считает директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" Наталия Медведева.

Музей станет частью масштабной просветительской работы предприятия, которое ежемесячно посещают более 2000 школьников и студентов. Глава муниципального района Красноярский Юрий Горяинов подчеркнул значимость проекта для воспитания молодежи: "Отрадно, что это предприятие посещает большое количество детей. Они смогут соприкоснуться с памятью и получить правдивое представление о событиях наших дней".

Посещение музея СВО на фабрике "Сладкодаров" будет бесплатным для всех желающих в рамках экскурсионных программ.

