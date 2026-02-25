16+
Экономика и бизнес

Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская область вошла в число регионов-лидеров по объему льготных средств, выданных предпринимателям-участникам СВО и предприятиям, обеспечивающим нужды специальной военной операции. В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств: участники СВО получили свыше 170 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Всего в 2025 году государственные микрофинансовые организации выдали предпринимателям-участникам СВО и предприятиям льготные займы на общую сумму 1,3 млрд рублей. Более 680 млн рублей из этих средств было оформлено через Цифровую платформу МСП.РФ.

В Самарской области для участников, ветеранов СВО и членов их семей доступны различные инструменты господдержки, в том числе по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Губернатор Вячеслав Федорищев уделяет пристальное внимание комплексной поддержке участников СВО и их семей. В настоящее время в регионе действует 47 мер поддержки для них. Благодаря выстроенной работе в 2025 году Самарская область вошла в ТОП-5 страны по уровню занятости участников СВО, вернувшихся в регион.

"Поддержка ветеранов СВО — один из наших приоритетов. Программы поддержки должны давать людям реальные инструменты для работы и развития. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. На уровне региона мы реализуем программу "СВОе Дело" — обучаем ветеранов СВО и их близких людей основам предпринимательства. В этом году также впервые проведем конкурс грантов для выпускников нашего обучения", — рассказал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

В Гарантийном фонде Самарской области участникам спецоперации доступны льготные микрозаймы по минимальным ставкам от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

